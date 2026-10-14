Selena Gomez apuesta por el rojo en una noche dedicada a la salud mental

Selena Gomez eligió un vestido rojo con pedrería para encabezar una de las noches más personales de su agenda: la gala anual del Rare Impact Fund. La cantante y actriz llegó al Hollywood Palladium de Los Ángeles para reunir apoyo a una causa que ha vinculado con su propia historia.

La cuarta edición del encuentro benéfico se celebró con el objetivo de recaudar recursos para ampliar el acceso de jóvenes a servicios de salud mental. Gomez participó como anfitriona de una velada cuyo programa anunció música, una subasta y la presencia de colaboradores del fondo.

El vestido rojo de Selena Gomez en la gala Rare Impact Fund

La fundadora de Rare Beauty apareció con un diseño sin tirantes, corpiño estructurado tipo corsé y una falda ajustada que terminaba por encima de los tobillos. Las aplicaciones brillantes recorrieron el vestido y fueron el detalle central de su atuendo.

Gomez combinó la prenda con zapatos de tacón rojos y pendientes de diamantes. Llevó el cabello suelto, peinado con ondas que caían sobre su espalda, y un maquillaje de sombras marrones ahumadas y labios en un tono natural con brillo.

Selena Gomez lució un hermoso vestido rojo durante la gala Rare Impact Fund Grosby Group

El rojo del vestido contrastó con el fondo rosa y la alfombra fucsia dispuestos para recibir a los invitados. Después de posar sola, la artista se reunió con Elyse Cohen, directora de impacto de Rare Beauty y presidenta del Rare Impact Fund.

¿Qué hace el Rare Impact Fund de Selena Gomez?

La gala forma parte de la estrategia de recaudación del fondo que Gomez lanzó en 2020 para apoyar el acceso a servicios y educación en salud mental. Su meta es movilizar 100 millones de dólares para organizaciones que trabajan con jóvenes en distintas partes del mundo.

De acuerdo con un comunicado de Rare Beauty publicado en agosto, el fondo había recaudado más de 30 millones de dólares desde su creación. La organización reportó apoyo a 30 entidades sin fines de lucro en cinco continentes, con un alcance de 3.5 millones de jóvenes al año.

La cifra corresponde al trabajo acumulado del fondo y no a lo obtenido durante la gala de este miércoles. Además de sus eventos benéficos, la iniciativa recibe el 1% de las ventas de Rare Beauty y aportaciones de particulares, empresas y fundaciones, según la marca.

Selena Gomez lució un vestido rojo en la gala del Rare Impact Fund Image Press Agency

El encuentro también cuenta con una subasta de artículos y experiencias especiales. La página oficial del evento señala que el total de las contribuciones de esa subasta se destina a respaldar la misión del Rare Impact Fund.

Leon Bridges y Bella Kay, entre los artistas anunciados

El programa de la cuarta edición incluyó actuaciones anunciadas de Leon Bridges y Bella Kay, mientras que el actor y comediante Sean Hayes fue elegido para conducir la velada. La convocatoria reunió a representantes del entretenimiento, empresas y organizaciones vinculadas con la salud mental.

Al presentar el evento, Gomez explicó que su trabajo con el fondo le ha mostrado cuánto puede significar para una persona joven contar con apoyo cuando se siente sola. La intención de la gala, señaló, es acercar ese acompañamiento a más personas y reconocer a las organizaciones que lo brindan.

Selena Gomez habla de salud mental desde su experiencia

El compromiso de la cantante también se refleja en las conversaciones públicas sobre su diagnóstico de trastorno bipolar. Este año, durante una participación en el pódcast Friends Keep Secrets, de Benny Blanco, habló sobre cómo ha aprendido a identificar mejor sus episodios de manía.

“No me avergüenzo en absoluto, porque puedo detectarlos un poco más rápido”, expresó.

La cantante de Baila conmigo también contó que pasó por varios terapeutas antes de comprender lo que le ocurría, un proceso que ha compartido como parte de su esfuerzo por reducir el estigma alrededor de la salud mental.

bgpa