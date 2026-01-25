Rudy Youngblood, actor de Apocalypto, es detenido

Rudy Youngblood, actor y músico estadounidense de origen nativo americano conocido por su papel protagónico en Apocalypto, fue detenido el jueves 22 de enero de 2026 en el estado de Texas por presunta posesión de drogas, de acuerdo con información difundida por el medio TMZ.

El arresto ocurrió luego de que el actor fuera detenido por exceso de velocidad durante una revisión de rutina realizada por agentes de tránsito. Al verificar sus datos, las autoridades detectaron que Youngblood contaba con una orden judicial activa en el condado de Bell, relacionada con la posesión de entre 1 y 4 gramos de una sustancia controlada.

El cargo que enfrenta el actor

Según los reportes disponibles, la portación de dicha cantidad de droga está tipificada como delito grave en Texas, lo que implica consecuencias penales relevantes. Las sanciones contempladas por la ley estatal incluyen:

Multas de hasta 10 mil dólares

Penas de prisión que pueden alcanzar los dos años

Actualmente, Rudy Youngblood permanece detenido en el condado de Henderson, mientras las autoridades definen su situación legal y el curso del proceso judicial. Hasta el momento, no se ha informado si el actor cuenta con representación legal ni si ha solicitado libertad bajo fianza.

El impacto de Apocalypto en su carrera

El nombre de Rudy Youngblood se volvió ampliamente conocido en 2006, cuando interpretó a “Garra Jaguar”, el protagonista de Apocalypto, cinta dirigida por Mel Gibson. La película, ambientada en el ocaso de la civilización maya, fue un éxito internacional y colocó al actor en el centro de la atención mediática.

Ese mismo año, su actuación le valió el reconocimiento The First Americans In The Arts, en la categoría de mejor actor, consolidándolo como uno de los intérpretes indígenas más visibles de Hollywood en ese momento. Trabajos posteriores y activismo social

Tras el impacto de Apocalypto, Youngblood participó en diversas producciones cinematográficas y televisivas. Entre sus trabajos más destacados se encuentran apariciones en:

Reservation Road (2007)

(2007) Wind River

Además de su carrera actoral, el intérprete se involucró en campañas de activismo social, particularmente en iniciativas de concientización sobre el VIH/SIDA, así como programas enfocados en la prevención del alcoholismo, el consumo de drogas y el abuso infantil.

Primeros antecedentes legales

La trayectoria de Youngblood fuera de la pantalla comenzó a verse marcada por incidentes legales a partir de 2017. Ese año, el actor fue detenido en Miami tras ser acusado de alterar el orden público en un casino, mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

En ese caso, los cargos fueron retirados posteriormente, lo que permitió que el actor quedara en libertad sin enfrentar consecuencias penales mayores. No obstante, el episodio representó el primer señalamiento público relacionado con su conducta fuera del ámbito profesional.

Detención en Grecia en 2024

Siete años después, en diciembre de 2024, Youngblood volvió a ser noticia tras ser detenido en Atenas, Grecia, luego de un altercado con elementos policiales. De acuerdo con los reportes oficiales, el actor habría amenazado a agentes con una navaja mientras se encontraba en estado de ebriedad.

Por estos hechos, fue condenado a 10 meses de prisión en suspenso. Sin embargo, no cumplió la condena en prisión debido a que su visa había expirado, lo que derivó en una orden de deportación. Youngblood apeló la medida y posteriormente abandonó el país por decisión propia.

Un antecedente inmediato en Texas

Previo al arresto registrado en enero de 2026, el actor enfrentó otro episodio legal en octubre de 2025, cuando fue detenido en Belton, Texas. En esa ocasión, fue acusado de agredir a un familiar, a quien presuntamente le habría impedido respirar durante algunos momentos, según los informes preliminares.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado si ese caso derivó en una sentencia o si continúa en proceso.

Un nuevo proceso en curso

El arresto más reciente coloca nuevamente a Rudy Youngblood bajo el escrutinio público y judicial. A diferencia de episodios anteriores, el cargo por posesión de sustancias controladas corresponde a un delito grave, lo que podría derivar en consecuencias legales más severas.

Por ahora, el actor permanece bajo custodia y se espera que en los próximos días se determine si enfrentará el proceso en libertad o continuará detenido mientras avanza el caso en los tribunales de Texas.