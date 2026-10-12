RJ Mitte habló de sus planes a futuro y actividades altruistas semanas antes de su muerte

La muerte de RJ Mitte, actor reconocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, tomó por sorpresa a quienes convivieron recientemente con él. Entre ellos se encuentra Joe Vulpis, conductor de un podcast que entrevistó al artista semanas antes de su fallecimiento y quien recordó la actitud positiva con la que hablaba de sus proyectos profesionales y actividades altruistas.

En declaraciones a TMZ, Vulpis contó que grabó un episodio de The Joe Vulpis Podcast con el actor aproximadamente dos semanas antes de conocer la noticia de su muerte. Durante ese encuentro, aseguró, Mitte se mostró amable, entusiasta y dispuesto a conversar sobre sus planes para los próximos meses.

El presentador expresó su sorpresa ante la noticia, pues la impresión que se llevó del actor durante su reciente encuentro fue la de una persona tranquila y cercana.

Foto: Instagram RJ Mitte

Su fallecimiento es sumamente sorprendente porque era una persona muy sensata y sencilla”, declaró.

Vulpis también describió al intérprete como alguien genuino y positivo, cualidades que, según su testimonio, hicieron que la conversación fuera especialmente agradable.

Después de terminar la grabación, ambos continuaron hablando sobre distintos aspectos de la vida y los planes que Mitte tenía en mente. Para el conductor, aquel encuentro hizo todavía más inesperada la noticia de su fallecimiento.

¿Qué proyectos tenía RJ Mitte en mente semanas antes de morir?

Durante su conversación con Joe Vulpis, el actor habló sobre sus próximos objetivos profesionales y su intención de seguir participando en producciones audiovisuales.

De acuerdo con el presentador, Mitte le contó que acababa de firmar para participar en otra película y que también estaba promocionando su proyecto Talking to Strangers.

Además de sus compromisos frente a las cámaras, el intérprete quería mantener su participación en iniciativas benéficas, una faceta importante de su trayectoria fuera de la actuación.

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El episodio de The Joe Vulpis Podcast se publicó el 5 de octubre. Posteriormente, un fragmento de la entrevista comenzó a circular entre las publicaciones recientes relacionadas con el actor.

Durante la entrevista, Mitte también reflexionó sobre su experiencia interpretando a Walter White Jr. en Breaking Bad, la producción televisiva que marcó una etapa importante de su carrera.

Su participación en la serie le dio reconocimiento entre el público y consolidó su presencia en la industria del entretenimiento.

La conversación permitió recordar parte de su recorrido profesional y conocer algunas de las actividades en las que estaba concentrado antes de su fallecimiento.

¿Por qué era importante la labor altruista de RJ Mitte?

Más allá de su trabajo como actor, Mitte también era conocido por su activismo y sus esfuerzos para apoyar a las personas con discapacidad.

Su compromiso con estas causas formaba parte de los temas que, según Joe Vulpis, abordaron durante su encuentro. El presentador destacó que el intérprete estaba interesado en continuar ayudando a otras personas, al mismo tiempo que desarrollaba nuevos proyectos artísticos.

Este aspecto de su vida fue uno de los que más recordó Vulpis al hablar sobre la personalidad y los intereses del actor.

Muere a los 34 años RJ Mitte. MediaPunch Inc

¿Qué se sabe sobre la muerte de RJ Mitte?

La noticia del fallecimiento del actor fue reportada el lunes 12 de octubre de 2026. De acuerdo con la información, Mitte fue encontrado sin vida en su casa de Texas y las autoridades investigan lo ocurrido.

La muerte fue reportada como un suicidio. Sin embargo, las autoridades no habían divulgado públicamente más detalles sobre las circunstancias del caso en la información citada.

Mientras continúan las investigaciones, el testimonio de Joe Vulpis ofrece un recuerdo de los proyectos, las inquietudes y el trabajo solidario que el actor tenía presentes durante las últimas semanas de su vida.