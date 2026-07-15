Reacciones en redes sociales por la partida de Elsa Aguirre
Algunos famosos se despidieron de la actriz Elsa Aguirre dedicándole algunas palabras en redes sociales
Hay luto en el cine mexicano por la muerte de la actriz Elsa Aguirre, ícono del Cine de Oro, quien participó en reconocidas películas y compartió créditos con otras celebridades de la época como Pedro Infante.
La madrugada del 15 de julio la Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer el deceso de la actriz a través de un mensaje en redes sociales.
Algunos famosos se despidieron de ella dedicándole algunas palabras en redes sociales.