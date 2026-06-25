¡Vuelven los jefes de jefes! Esto debes saber de Los Tigres del Norte en la CDMX
Los Tigres del Norte regresan a la CDMX en 2026. Te contamos fecha, precios de boletos, posible setlist y cómo llegar al Estadio GNP Seguros.
¡Prepárate para una noche llena de música, nostalgia y mucho baile! Los Tigres del Norte regresan a la Ciudad de México después de cuatro años de ausencia, y todo apunta a que será uno de los conciertos más esperados del año.
La emoción entre los fans ya crece, y si estás pensando en asistir o aún no compras tus boletos, aquí te contamos todo lo que necesitas saber: fechas, precios, posible setlist y cómo llegar al recinto.
¿Cuándo es el concierto de Los Tigres del Norte?
El concierto de Los Tigres del Norte se llevará a cabo el sábado 27 de junio de 2026, marcando su primera presentación en el Estadio GNP Seguros.
Si todavía te preguntas si alcanzas boleto, la respuesta es sí: aún hay disponibilidad, por lo que puedes consultar directamente en Ticketmaster para revisar zonas y precios.
Los boletos van aproximadamente de los 510 a los 4,117 pesos, sin contar cargos por servicio, dependiendo de la zona que elijas dentro del estadio.
Posible setlist: las canciones que podrían sonar
Si ya estás calentando la voz para cantar toda la noche, estas son algunas de las canciones que la agrupación podría interpretar durante su presentación:
- La lotería
- Quiero volar contigo
- Jefe de jefes
- La puerta negra
- Golpes en el corazón
- La yaquecita
- La jaula de oro
- La manzanita
- De paisano a paisano
- No pude enamorarme más
Una selección de clásicos que seguramente pondrán a cantar a miles de fans de principio a fin.
Lo que sí y lo que no puedes llevar al concierto
Antes de llegar al recinto, es importante que tomes en cuenta las reglas de acceso para evitar contratiempos.
Entre los objetos permitidos, se pueden llevar bolsos o mochilas pequeñas que no excedan aproximadamente 30 x 30 cm.
Sin embargo, hay una lista de artículos prohibidos que debes evitar llevar:
- Objetos punzocortantes o navajas
- Mascotas
- Láseres, aerosoles, pirotecnia o spray de pimienta
- Alimentos y bebidas
- Sombrillas
- Sillas o cobijas
- Botellas de cualquier tipo o latas
- Sustancias ilícitas
- Cámaras profesionales de foto o video
Estadio GNP: cómo llegar
El Estadio GNP Seguros se encuentra en Viaducto de la Piedad S/N, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.
Si planeas llegar en transporte público, las estaciones más cercanas del Metro de la CDMX son Ciudad Deportiva y Puebla, correspondientes a la Línea 9.
Con esta información ya estás listo para organizar tu visita y disfrutar de una noche que promete ser una verdadera fiesta norteña en la capital.