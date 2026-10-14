Ken Salazar pide una nueva alianza de seguridad entre México y Estados Unidos sin amenazas

México y Estados Unidos deben acordar una nueva alianza con un marco legal claro, en la que cada uno haga su parte para terminar con los grupos del crimen organizado, bajo una estrategia de trabajo conjunto y sin que existan amenazas de por medio, como hoy ocurren, advirtió el ex embajador Ken Salazar, quien este miércoles regresó a la Ciudad de México luego de más de año y medio de que terminara su gestión, para presentar su libro “Fronteras: Mi lucha por una América unida”.

En una charla en la librería Miguel Ángel Porrúa de San Ángel, el diplomático habló de la irremediable-y fructífera - vecindad de ambos países y la necesidad de sentar nuevas bases de colaboración en las que valores como la confianza, el respeto y la soberanía sean pilares de la relación.

Se tienen que desmantelar estos carteles porque la violencia que existe en México y Estados Unidos, internacional, no es nada más en México. Entonces, el propósito que tengo yo es que tenemos que tener una gran alianza en seguridad con marcos durables y legales con la ley internacional que respete la soberanía de los Estados Unidos y México.

El problema de la violencia no lo puede hacer nomás un gobierno solo. Se requieren los dos gobiernos”.

El también ex fiscal general y senador por su estado, Colorado, pidió cerrar el capítulo del secuestro y entrega de El Mayo Zambada a autoridades norteamericanas por parte del hijo de El Chapo Guzmán, en julio de 2024. Un pasaje que comenta en su libro y del que reconoce le llevó al distanciamiento con el ex presidente López Obrador.

Destacó, en cambio, las acciones que ha emprendido el gobierno mexicano en los últimos dos años para desmantelar a estos grupos criminales.

Desde que llegó la presidenta Sheinbaum, con su equipo, incluso el líder Omar García Harfuch por la dirección de él, México está haciendo bastante, eso lo digo. También, el gobierno de los Estados Unidos tiene que trabajar de la mano, pero esto se tiene que poner en un marco internacional, que de verdad se hagan las cosas que se requieren para tener una seguridad compartida”, subrayó.

El exembajador, durante la administración Biden, reconoció que el tema de la seguridad es crucial para ambos países y para México, particularmente porque es uno de los factores que toman en cuenta las empresas para traer sus inversiones, por eso la tarea debe ser compartida y no bajo amenazas, sostuvo.

Me preguntas sobre las amenazas del presidente Trump. Mira, cuando uno tiene un vecino, Pedro, el vecino de tu casa. Te vas a llevar bien con ese vecino, ¿lo vas a llevar por amenazas o lo vas a llevar con una comunicación? donde hay un problema y ver cómo se puede resolver al momento, pero también a largo plazo. Eso es lo que tiene que existir. Y en este momento no existe. No existe”.

El exembajador confió en que, con el resultado de las elecciones de medio termino de noviembre en Estados Unidos, se cuente con un mejor escenario en el que se deje atrás la polarización que hoy existe en la sociedad y, en el caso de la relación con América del Norte, se alcance una nueva alianza que fortalezca la seguridad, el comercio, logre fronteras modernas, regule la migración y reconozca la diversidad compartida.

Espero que lleguemos a una etapa nueva, un cambio. Pero sabemos también que La Casa Blanca seguirá por dos más años, aunque con un gobierno dividido en el Congreso y en el Senado, y se pueda comenzar a llegar a otro camino bueno”, sostuvo.

Ken Salazar se desmarcó de competir por la presidencia de los Estados Unidos en 2028, aunque dijo que los planteamientos que hace en esta publicación: “Fronteras: Mi lucha por una América unida”, se los hará llegar a quienes aspiren del Partido Demócrata a llegar a la Casa Blanca.