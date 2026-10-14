¿Emma Coronel podría quedar deforme? Revela el riesgo de retirar los biopolímeros de sus labios

Emma Coronel habló de un problema estético que le preocupa y que, por ahora, no sabe cómo resolver. La modelo reveló que tiene biopolímeros en los labios y que un médico le advirtió que retirarlos podría dejarle cicatrices, deformidades e incluso hacer que su boca quedara desviada.

En un video difundido en redes sociales, la esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán contó que acudió con un especialista en procedimientos faciales para conocer las opciones que tenía para retirar el material. Sin embargo, la respuesta que recibió estuvo lejos de lo que esperaba.

Coronel reconoció que salió de la consulta "bien agüitada", pues, aunque le gustaría cambiar el aspecto de sus labios, ahora teme que una intervención termine por afectar todavía más su apariencia.

Emma Coronel revela por qué el médico se negó a retirarle los biopolímeros

De acuerdo con el relato de Emma Coronel, el especialista le explicó que retirar los biopolímeros implicaría raspar o extraer el material de sus labios, un procedimiento cuyo resultado no podía garantizar.

La modelo recordó que el doctor le advirtió sobre la posibilidad de que la cicatrización fuera complicada y de que los labios quedaran con bordes irregulares. También le habría dicho que su boca podría terminar desviada.

Si él me quita y me raspa todo, mi labio puede quedar deforme, comentó Coronel al explicar lo que escuchó durante la consulta.

La advertencia fue tan directa que el médico, según su testimonio, decidió no realizarle la intervención. Incluso le habría explicado que no aceptaría hacerlo si ella fuera su hermana, pues consideraba que el resultado podía ser peor que el aspecto que actualmente le incomoda.

Aunque la respuesta no fue la que quería escuchar, Coronel dijo que esa postura le dio confianza en el especialista. Consideró que otro médico podría aceptar operarla por dinero sin explicarle con la misma claridad las posibles consecuencias.

No sé si ir con otro, pero miren, él por dinero, o sea, cualquier persona que no fuera profesional, por dinero me hubiera dicho: ‘Sí, sí, sí’, expresó en la grabación.

La modelo no descartó buscar una segunda opinión, aunque reconoció que ahora tiene miedo de someterse a una cirugía que pueda dejarle secuelas estéticas permanentes.

La modelo no descartó buscar una segunda opinión Instagram: emma.coronel.official

Según lo que contó, el especialista le recomendó no retirar el material si no le estaba provocando una infección u otro problema de salud. Coronel aseguró que agradece que un médico le hable con franqueza, incluso cuando la respuesta no es la que esperaba.

Alejandra Guzmán y Karina Torres también han hablado de las complicaciones de los biopolímeros

El caso de Emma Coronel recuerda las experiencias de otras figuras públicas que han enfrentado problemas relacionados con estas sustancias utilizadas en procedimientos estéticos.

Alejandra Guzmán ha contado las consecuencias que sufrió después de que le inyectaran polímeros en los glúteos. La cantante ha hablado de las infecciones y las múltiples intervenciones a las que se ha sometido para tratar las secuelas.

Yo sigo sufriendo desde hace ocho años que me inyectaron los polímeros, declaró.

La artista también ha advertido sobre los riesgos de recurrir a tratamientos estéticos sin conocer los materiales que se utilizan y las posibles complicaciones.

Alejandra Guzmán ha contado las consecuencias que sufrió después de que le inyectaran polímeros en los glúteos. Mezcalent

Por su parte, la influencer Karina Torres informó que volvió a presentar un absceso en el glúteo izquierdo, donde le habían inyectado biopolímeros aproximadamente diez años atrás.

La creadora de contenido contó que el problema apareció durante un viaje a Grecia, en enero de 2026, y que recibió atención especializada en Colombia. Sin embargo, posteriormente reportó que la lesión había reaparecido.

Los biopolímeros pueden provocar inflamación persistente, dolor, nódulos, infecciones y abscesos, incluso tiempo después de su aplicación. Las complicaciones y las opciones de tratamiento dependen de cada caso.

Emma Coronel tendrá que decidir si consulta a otro especialista o sigue la recomendación que recibió Foto: Captura de pantalla

Mientras tanto, Emma Coronel tendrá que decidir si consulta a otro especialista o sigue la recomendación que recibió. Por ahora, su temor es que intentar corregir el aspecto de sus labios termine provocándole una deformidad que sea todavía más difícil de tratar.