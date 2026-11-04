El diagnóstico de Hailey Bieber que preocupó a todos tras el nacimiento de su hijo

Hailey Bieber decidió hablar abiertamente de uno de los episodios más complicados que ha enfrentado desde que se convirtió en mamá. La modelo y empresaria reveló que, después del nacimiento de su hijo, Jack Blues, fue diagnosticada con trastorno disfórico premenstrual (TDPM), una condición que provocó cambios emocionales intensos y llegó a afectar diferentes aspectos de su vida.

Hailey Bieber revela cómo cambió su salud mental después de ser mamá

En una reciente entrevista con Women's Wear Daily (WWD), la fundadora de Rhode, de 29 años, reconoció que atravesó dificultades relacionadas con este trastorno después de convertirse en madre en agosto de 2024.

La modelo reveló que experimentó síntomas intensos antes de su menstruación tras el nacimiento de su hijo Jack Blues. | IG lilbieber

Aunque había experimentado molestias asociadas con su ciclo menstrual anteriormente, los síntomas que aparecieron después del embarazo fueron mucho más intensos y difíciles de comprender.

Después de tener a mi hijo, tuve algunos problemas con el trastorno disfórico premenstrual (TDPM), y la verdad es que no se habla mucho ni se investiga sobre ello", compartió.

La esposa de Justin Bieber explicó que hablar de su experiencia ha sido una herramienta importante para enfrentar esta situación, pues compartir sus emociones con otras mujeres le ha permitido sentirse acompañada y menos aislada.

Para ella, abrir espacios de conversación sobre estos temas puede ayudar a que otras personas reconozcan lo que están viviendo y busquen apoyo.

¿Qué es el trastorno disfórico premenstrual que padece Hailey Bieber?

De acuerdo con información de Mayo Clinic, el trastorno disfórico premenstrual es una forma grave del síndrome premenstrual (SPM). Se caracteriza por síntomas emocionales y físicos que pueden interferir considerablemente en la vida cotidiana, especialmente durante los días previos al inicio de la menstruación.

El trastorno disfórico premenstrual afectó profundamente el bienestar emocional de Hailey Bieber, quien busca visibilizar esta condición. IG haileybieber

Entre sus manifestaciones se encuentran episodios de tristeza profunda, ansiedad, irritabilidad, enojo y cambios bruscos de humor. En algunos casos, estas alteraciones pueden afectar las relaciones personales, el desempeño laboral y las actividades sociales.

¿Cuáles son los síntomas que tuvo Hailey Bieber?

Hailey ya había contado algunos detalles de su diagnóstico durante su participación en el pódcast SHE MD, donde explicó que los días anteriores a su menstruación se habían convertido en un periodo particularmente complicado.

Para mí, la semana anterior a mi menstruación no era solo síndrome premenstrual. Mentalmente, era algo extremo", confesó al recordar los pensamientos que llegaba a experimentar.

La esposa de Justin Bieber habló sobre los pensamientos y emociones que enfrentaba durante los días previos a su periodo. IG haileybieber

La empresaria también describió la sensación de angustia que la acompañaba durante esos episodios:

¿Por qué siento que toda mi vida se va a acabar?", se preguntaba.

En aquella conversación reconoció que la intensidad de los síntomas le resultaba desconcertante y advirtió que se trata de una condición que debe tomarse en serio.

La iniciativa de Rhode para impulsar la investigación sobre la salud femenina

Más allá de compartir su propia experiencia, Hailey quiere contribuir a que exista mayor conocimiento sobre las enfermedades que afectan a las mujeres.

Tras convertirse en madre, la empresaria comenzó a prestar mayor atención a la salud femenina y a compartir sus propias experiencias. IG haileybieber

En su conversación con WWD, explicó que el embarazo y el parto transformaron su perspectiva sobre la salud femenina, pues descubrió la cantidad de cambios físicos y emocionales que atraviesa una mujer durante estas etapas.

Pasan tantas cosas durante el embarazo y el parto", comentó, al señalar que todavía existen numerosas condiciones poco investigadas o de las que se habla insuficientemente.

Esta preocupación también tiene un componente familiar. La modelo ha mencionado que una de sus hermanas vive con síndrome de ovario poliquístico (SOP), una condición hormonal que puede provocar alteraciones menstruales y otras complicaciones.

La marca de Hailey Bieber destinará cinco millones de dólares a iniciativas relacionadas con la investigación y la salud de las mujeres. (Foto: Reuters)

Como parte de este compromiso, Rhode anunció una donación de cinco millones de dólares durante los próximos tres años a la Fundación para la Salud de la Mujer, con el propósito de impulsar la investigación y generar mayor conciencia sobre las necesidades médicas femeninas.

¿Qué otras famosas tienen TDPM?

Hailey no es la única figura pública que ha decidido compartir su experiencia con este trastorno. La actriz Lili Reinhart, la cantante Zara Larsson y la influencer Dixie D'Amelio también han hablado sobre los efectos del TDPM en su bienestar emocional.

Lili Reinhart, Zara Larsson y Dixie D’Amelio también han hablado públicamente sobre el trastorno disfórico premenstrual. Foto: Instagram lilireinhart

D'Amelio, por ejemplo, contó que la condición llegó a afectar sus relaciones personales, su descanso y su salud mental. Por su parte, Reinhart relató que identificó sus síntomas después de dejar determinados tratamientos médicos.

Con su testimonio, Hailey Bieber busca visibilizar una realidad que muchas mujeres todavía enfrentan en silencio, especialmente durante una etapa tan transformadora como la maternidad.