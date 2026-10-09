Guillermo del Toro: el día que perdió en un taxi la libreta de El laberinto del fauno

Un descuido fortuito definió para siempre la trayectoria del cineasta Guillermo del Toro. El director mexicano olvidó su cuaderno principal de trabajo dentro de un taxi londinense en el año 2004. Este extravío amenazó con destruir más de dos años de preproducción de su aclamada obra, El laberinto del fauno.

El realizador atravesaba entonces por una encrucijada profesional y creativa sumamente compleja. Avi Arad, el jefe de Marvel Studios en aquella época, le ofreció la silla de director para la superproducción de Los Cuatro Fantásticos. El tapatío debatía intensamente entre aceptar la seguridad financiera de Hollywood o apostar por su visión personal.

El Laberinto del Fauno pudo no existir. Foto: Estudios Picasso

La libreta perdida contenía decenas de diseños, bocetos de criaturas e ideas irremplazables para su relato de la posguerra española. El mexicano bajó del clásico taxi negro y dejó las páginas sobre el asiento trasero del vehículo. La desesperación golpeó al director minutos después al notar la ausencia de todo su material de trabajo.

Una epifanía en la madrugada

El creador lloró de frustración al asimilar la magnitud de esta tragedia artística. Pasó la noche entera en vela y practicó meditación trascendental para intentar calmar la angustia. Durante esas horas de profunda introspección, el cineasta experimentó una revelación de tintes místicos.

"Lo perdí porque iba a perderme a mí mismo", pensó el director durante aquella madrugada solitaria. El realizador interpretó el descuido como una señal directa del universo para recalibrar su camino. Esa misma noche tomó la determinación irrevocable de rechazar a Marvel para filmar su propia historia.

La colección de Guillermo del Toro incluye criaturas fantásticas y objetos de terror que han inspirado sus películas. Grosby Group

El incidente funcionó como un catalizador emocional para reafirmar sus convicciones en la industria. El creador prefirió arriesgar su capital en un proyecto fantástico y oscuro, alejándose de las fórmulas comerciales de los superhéroes. La pérdida del cuaderno cerró la puerta a la franquicia estadounidense de manera definitiva.

El rescate del fauno

Pocas horas después de tomar su decisión, el milagro ocurrió en la puerta de su alojamiento. El conductor del vehículo apareció de frente en la recepción del hotel para devolver el preciado objeto intacto. El chofer logró localizar el edificio gracias a una plática amigable sobre cómics que sostuvo antes con el pasajero.

El cineasta sintió un inmenso alivio al recuperar a todos sus monstruos de papel. Lleno de gratitud, el director recompensó al honesto trabajador con una propina directa de 900 dólares. El taxista entregó mucho más que un cuaderno: devolvió la viabilidad entera de la película.

El Laberinto del Fauno. Foto: Estudios Picasso

Gracias a la honestidad de este conductor londinense, la producción siguió su marcha sin contratiempos. Los diseños rescatados del asiento trasero cobraron vida meses después frente a las cámaras y deslumbraron al público. El sacrificio económico del director rindió frutos históricos para la cinematografía mundial.

El laberinto del fauno llegó a las pantallas y conquistó a la crítica internacional de forma unánime. La cinta arrasó en la temporada de galardones y ganó tres premios Oscar de la Academia. La libreta rescatada cimentó el legado del mexicano como un maestro indiscutible de la fantasía.