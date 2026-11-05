Solmar Golf Links destaca entre los campos de golf más sustentables de México

En un entorno donde el agua y la conservación del paisaje representan desafíos permanentes, Solmar Golf Links consiguió mantener un reconocimiento que pone a prueba algo más que la calidad de sus instalaciones: su manera de convivir con la naturaleza. El campo de Los Cabos renovó su certificación como Santuario Cooperativo Audubon, otorgada por Audubon International a los clubes que cumplen estándares de protección ambiental.

El recorrido diseñado por Greg Norman fue el primero de Los Cabos en obtener esta distinción, en 2021. Cinco años después, conserva su lugar entre los poco más de 900 campos certificados en el mundo, una red que evalúa desde el aprovechamiento del agua hasta la protección de especies y sus hábitats.

La renovación no se limita a un reconocimiento en papel. Solmar mantiene medidas para reducir el impacto de su operación, como disminuir las superficies de riego, conservar vegetación nativa, proteger los cuerpos de agua y vigilar constantemente su calidad. También trabaja en el cuidado de la fauna que habita en esta zona desértica y costera.

“Renovar nuestra designación como Santuario Cooperativo Audubon representa un importante reconocimiento al compromiso y trabajo que nuestro equipo realiza todos los días para preservar el extraordinario entorno natural que distingue a Solmar Golf Links”, afirmó Akira Tominaga, director de Golf del complejo.

El reto, explicó, consiste en encontrar un equilibrio entre la experiencia de los jugadores y el cuidado del ecosistema. “En Solmar, la sostenibilidad no es una iniciativa aislada; es un principio que guía la forma en que cuidamos el campo hoy, pensando en las futuras generaciones de golfistas”, añadió.

Solmar Golf Links, uno de los campos más importantes del país @SolmarGolfLinks

Inaugurado en 2020, el campo se extiende dentro de una comunidad de 834 acres frente al océano Pacífico, a 15 minutos del centro de Cabo San Lucas. Su diseño siguió una premisa de Norman: intervenir lo menos posible el terreno. Por eso, el trazado respeta la topografía, las dunas, los cauces naturales y la vegetación endémica, además de utilizar variedades de césped que requieren menos agua.

La certificación de Audubon International, organización dedicada a impulsar prácticas ambientales responsables, contempla seis rubros, entre ellos la conservación de hábitats, el manejo del agua, la reducción de químicos y la educación ambiental.

La renovación de Solmar confirma que un campo de golf puede mantener condiciones de alto nivel para los jugadores y, al mismo tiempo, contribuir a la protección del entorno que lo rodea.