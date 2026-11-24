Con un total de 3,914,577 aficionados en las tribunas de la Liga MX durante la Fase Regular del Apertura 2026, Monterrey es el equipo con mayor asistencia, mientras que FC Juárez registró la menor cantidad de seguidores en sus partidos como local; pese a su sitio en Liguilla, Pachuca es penúltimo de la tabla.

Con un total de 374,302 aficionados en sus tribunas durante los compromisos que disputó en la Fase Regular, Rayados de Monterrey se convirtió en el conjunto con mayor asistencia en su estadio durante el Apertura 2026 de la Liga MX, mientras que FC Juárez únicamente acumuló 85,031, siendo el conjunto con menor apoyo de sus seguidores.

Con 374,302 aficionados en sus tribunas, Monterrey fue el equipo con mayor asistencia en la Fase Regular del Apertura 2026. Mexsport

En lo que respecta a los equipos capitalinos, América fue el que sumó más gente en las tribunas, seguido por Cruz Azul, Atlante y Pumas; el Apertura 2026 representó el primer torneo de los Potros de Hierro desde su regreso a la Liga MX, donde únicamente en dos compromisos (América y Pumas) abrió la totalidad del Estadio Banorte.

Asistencia por equipo en Fase Regular del Apertura 2026

De acuerdo a los datos brindados en la página de la Liga MX, estas fueron las asistencias finales –en sus partidos disputados como local- de cada uno de los 18 equipos una vez concluida su participación en la Fase Regular del Apertura 2026:

1. Monterrey / 374,302

2. Chivas / 356,177

3. Atlas / 350,137

4. América / 331,442

5. Tigres / 275,104

6. Cruz Azul / 264,912

7. Toluca / 210,939

8. Xolos / 210,597

9. Santos / 196,250

10. Atlante / 196,197

La cabecera norte del Estadio Banorte pertenece a la porra del Atlante siempre que el conjunto azulgrana es local. Bernardo Ferreira

11. León / 182,574

12. Pumas / 181,390

13. Necaxa / 158,590

14. Querétaro / 154,581

15. Atlético San Luis / 146,069

16. Puebla / 142,592

17. Pachuca / 111,616

18. FC Juárez / 85,031

* Los partidos de Pumas (Jornada 1) y Atlético San Luis (Jornada 16) no cuentan con asistencia oficial en la página de la Liga MX, siendo los únicos casos en donde se consideró otro reporte.

BFG