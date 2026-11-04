Karina Rodríguez y Nancy Antonio destacan la importancia de El Clásico de México para el América

América visitará al Guadalajara este viernes 6 de noviembre en el Estadio Akron, en la última jornada del Apertura 2026 de la Liga Femenil, con el objetivo de asegurar el liderato general antes de comenzar la liguilla. Las Águilas también tendrán en juego la posibilidad de que Geyse da Silva establezca nuevas marcas goleadoras.

Antes del encuentro, las futbolistas azulcremas Karina Rodríguez y Nancy Antonio hablaron con los medios de comunicación sobre la importancia de El Clásico de México y los objetivos del equipo. Aunque ambos clubes ya tienen asegurado su lugar en la fase final, el América podría conseguir el liderato de ambas tablas.

Rodríguez destacó el significado de enfrentar al Guadalajara y la responsabilidad que implica representar al América en uno de los partidos más relevantes del futbol mexicano.

Es algo muy especial. Es el clásico. Es el orgullo del club. Lo vamos a pelear así. Sabemos que hay mucho más en juego. No solo el clásico. También por el liderato de las dos tablas”, comentó.

América es el actual campeón de la Liga Femenil Adrian Macias

América quiere terminar como líder general

Nancy Antonio señaló que el equipo tiene como una de sus metas cerrar la fase regular en la cima de la clasificación. La mediocampista consideró que alcanzar ese objetivo depende del propio América y que la visita a Guadalajara será determinante para conseguirlo.

Queremos cerrar el torneo de la mejor manera. Uno de los objetivos que nos planteamos es terminar como líderes generales. Depende de nosotras y eso es muy importante”, expresó.

El encuentro también será el último compromiso antes de la liguilla, en la que las Águilas ya tienen confirmado un enfrentamiento ante Toluca en los cuartos de final. Antonio consideró que medirse a Chivas puede servir como preparación para los desafíos de la fase final.

Es muy positivo porque es un duelo que ves en liguilla. Tenerlo apunta a que también podemos prepararnos mejor de cara a lo que viene, a los cuartos y que poco a poco sigamos compitiendo”, señaló.

La futbolista aclaró que, por ahora, la atención del plantel está puesta en el clásico. Aunque el América también tiene objetivos posteriores, como la Copa de Campeonas de la FIFA que se disputará en enero en Miami, el equipo prioriza el cierre de la temporada regular.

Geyse da Silva busca dos récords de goleo

La delantera brasileña llegará a la última jornada con la posibilidad de establecer dos marcas en la Liga Femenil. Una consiste en anotar al menos un gol en cada una de las 14 fechas del torneo, mientras que la otra es alcanzar el máximo registro goleador en una fase regular.

Geyse suma 21 tantos y está a una anotación de igualar los 22 que consiguió Charlyn Corral durante el Apertura 2022, cuando estableció la marca de más goles en un torneo. Con dos tantos más, la atacante del América podría superarla.

Geyse Da Silva tiene al menos un gol en todas las jornadas del torneo. MexSport Agency

Karina Rodríguez fue cuestionada sobre la posibilidad de que el equipo busque ayudar a su compañera a alcanzar ese registro, pero dejó claro que la prioridad colectiva está por encima de cualquier objetivo individual.

Estamos enfocadas en el partido y en qué tenemos que hacer para ganar ese partido en específico. Queremos que Geyse siga sumando y alcanzando lo más alto, pero estamos mucho más enfocadas en lo táctico y en lo que tenemos que hacer en el partido”, afirmó.

El antecedente de Corral corresponde a un torneo de 17 jornadas, mientras que Geyse persigue las marcas en un calendario de 14 fechas. El duelo ante Chivas será su última oportunidad para aumentar su cuenta antes del inicio de la liguilla.