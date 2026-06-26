Jugadores de Toluca encabezan las nominaciones al Balón de Oro de la Liga MX 2026

La Liga MX dio a conocer la lista de nominados al Balón de Oro de la temporada 2025-2026. Los 14 futbolistas seleccionados también integrarán la primera parte de la convocatoria para el All-Star Game frente a la MLS, programado para el próximo 29 de julio en Charlotte, Carolina del Norte.

Además de revelar a los candidatos de la Liga MX, el anuncio incluyó a las jugadoras y entrenadores nominados al Balón de Oro de la Liga MX Femenil.

La elección de los candidatos fue realizada por un comité integrado por los 18 clubes de la Liga MX, así como por los capitanes, capitanas y directores técnicos de ambas competencias.

Nominados al Balón de Oro de la Liga MX

Portero del año

Nahuel Guzmán (Tigres)

Keylor Navas (Pumas)

Defensa central del año

Andrés Pereira (Toluca)

Erik Lira (Cruz Azul)

Defensa lateral del año

Jesús Gallardo (Toluca)

Bryan Gutiérrez (Chivas)

Medio defensivo del año

Marcel Ruiz (Toluca)

Fernando Gorriarán (Tigres)

Medio ofensivo del año

Nicolás Castro (Toluca)

Kevin Castañeda (Tijuana)

Delantero del año

Joao Pedro (Atlético de San Luis)

Armando González (Chivas)

Novato del año

Santiago Sandoval (Chivas)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Director técnico del año

Antonio Mohamed (Toluca)

Gabriel Milito (Chivas)

Nominadas al Balón de Oro de la Liga MX Femenil

Portera del año

Esthefanny Barreras (Pachuca)

Valeria Martínez (Toluca)

Jugadora del año

Irene Guerrero (América)

Charlyn Corral (Pachuca)

Charly Corral nominada al Balón de Oro de la LIga MX Femenil 2026 X: Charlyn Corral

Directora técnica del año

Ángel Villacampa (América)

Pedro Martínez (Tigres)

Los ganadores de cada categoría serán definidos mediante una combinación entre la votación del comité de selección y el voto del público, cuyo proceso ya se encuentra abierto. Los resultados se darán a conocer durante la gala del Balón de Oro, que se celebrará el próximo 25 de julio.

Los nominados también estarán en el All-Star Game

Los 14 jugadores nominados al Balón de Oro formarán parte de la convocatoria de la Liga MX para el All-Star Game frente a la MLS, que se disputará el 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

La lista se completará con otros 14 futbolistas elegidos por el entrenador que resulte ganador del Balón de Oro de la temporada. Finalmente, Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, seleccionará a dos jugadores más para conformar la convocatoria definitiva de 30 elementos que representará a la Liga MX en el All-Star Game.