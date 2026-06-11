Guillermo Ochoa recibe emotiva sorpresa de su familia antes de su sexto Mundial

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 está en marcha y la motivación en la Selección Mexicana se encuentra a tope. A través de su cuenta de Instagram, el guardameta mexicano Guillermo Ochoa presumió un emotivo detalle que su familia preparó para llenarlo de energía antes de arrancar su sexto torneo mundialista.

La sorpresa incluyó un pizarrón blanco con un dibujo del arquero tapatío atajando un balón, acompañado de una contundente frase: “Seis mundiales, una sola leyenda. Gracias por defender nuestros colores”.

Gran motivación le dio la familia de Ochoa previo al inicio de la Copa del Mundo Captura de pantalla

El emotivo mensaje de la familia Ochoa

El canterano del América también mostró una pantalla con fondo verde tapizada de fotografías familiares y un texto diseñado para impulsarlo a hacer historia en la justa veraniega.

“Disfrútalo mucho. Estamos muy orgullosos de ti y de todo lo que has logrado. Ahora toca vivir esta experiencia al máximo y seguir haciendo historia para México”, se leía en el video compartido por el arquero.

Con este espaldarazo familiar, el guardameta del Tricolor se declara listo para afrontar un torneo donde buscará consolidar su legado en el balompié internacional.

Guillermo Ochoa vivirá su último Mundial Captura de pantalla

El camino de Memo Ochoa en las Copas del Mundo

Ochoa inició su andar mundialista hace dos décadas y está a punto de firmar una marca sin precedentes para un futbolista mexicano.

Alemania 2006: Su primera convocatoria (no tuvo minutos)

Sudáfrica 2010: Formó parte del plantel (no jugó)

Brasil 2014: Debutó como titular y fue figura mundial ante Brasil

Rusia 2018: Consolidado como el guardián indiscutible del Tri