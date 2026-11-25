Un concurso de televisión hizo que el mundo borroso de Valdas Dambrauskas se volviera nítido. Es como aquella película indo-británica de "¿Quién quiere ser millonario?", ganadora de 8 premios Oscars, sólo que aquí, el dinero del premio se ocupó para financiar una carrera de entrenador que hoy tienen al Sabah en Champions jugando contra el Barcelona.

El mejor equipo del mundo quizá, el Barcelona, viajó casi 4 mil kilómetros hasta Bakú para enfrentarse al Sabah cuyo líder en el banquillo es Valdas Dambrauskas que llegó al futbol de élite gracias a un concurso de televisión. Es un lituano de 49 años que dirige al modesto campeón de Azerbaiyán.

En 2002, cuando tenía 25 años y era estudiante, participó en la versión lituana de “¿Quién quiere ser millonario?”. No se llevó el premio mayor, pero salió con 4 mil litas, unos 44 mil pesos, que cambiarían su vida para siempre.

¿Qué hizo Dambrauskas con el dinero del premio?

En lugar de gastarlo en otras cosas, Dambrauskas invirtió todo en su sueño: viajar a Londres para formarse como entrenador. Ahí estudió Ciencias del Deporte y Entrenamiento en la Universidad Metropolitana de Londres, de la que se graduó en 2009.

En el camino pasó por las escuelas del Manchester United, Fulham y Brentford. El detalle es casi poético: nunca fue futbolista profesional. Después dirigió en Lituania, Letonia, Croacia, Bulgaria, Grecia, Chipre y Hungría, donde ganó ligas y copas.

El año pasado tomó al Sabah, club fundado apenas el 8 de septiembre de 2017. En su primera temporada logró el primer doblete de la historia del equipo: Liga Premier y Copa de Azerbaiyán, rompiendo el dominio del Qarabag.

Supero cuatro fases para llegar a Champions League

Pero faltaba lo más grande. Para llegar a la Champions tuvo que superar cuatro eliminatorias: The New Saints, KuPS, Aarhus y Hapoel Be’er Sheva. En la última, parecía eliminado, empató en el minuto 94 y ganó en prórroga.

A pie de banquillo gracias a un concurso. Captura de pantalla

Ahora, el Sabah, 31º en la clasificación de Champions y con sólo un triunfo ante Slavia Praga, recibirá al Barça, quinto de la tabla y cinco veces campeón de Europa, en el Estadio Olímpico de Bakú ante 69 mil aficionados.