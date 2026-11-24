Con un total de 22 goles en la actividad de este martes 24 de noviembre, terminaron las acciones en el inicio de la Jornada 5 correspondiente a la Fase Liga de Champions League 2026/27; Real Madrid mantiene su paso perfecto tras nueva remontada.

Este día, Santiago Gimenez (Porto) y Álvaro Fidalgo (Betis) fueron los mexicanos que contaron con actividad. El centro delantero arrancó como titular y disputó los primeros 60 minutos del compromiso, mientras que el mediocampista ingresó en el 63’; ambos ganaron sus compromisos.

Estos son cada uno de los resultados que se dieron en el inicio de la Jornada 5 de la Fase Liga en la Champions League 2026/27:

- Bodo/Glimt 1-0 LASK

- Galatasaray 1-0 Aston Villa

- Arsenal 1-1 Borussia Dortmund

- Como 1-0 AEK Atenas

- Feyenoord 0-1 Porto

- Manchester City 2-2 Napoli

- RB Leipzig 3-1 Lens

- Real Madrid 5-1 PSV Eindhoven

- Slavia Bratislava 0-2 Betis

Arsenal y Borussia Dortmund se miden en la Jornada 5 de la Fase Liga de Champions League en el Emirates Stadium. Reuters

Partidos del miércoles 25 de noviembre

Para los compromisos de este día, PSG intentará seguir el paso de Real Madrid y llegar a 5 victorias consecutivas en este inicio de la Fase Liga de Champions League, mientras que equipos como Barcelona y Liverpool buscarán tres puntos más que los mantengan en sitios de clasificación directa a los Octavos de Final.

Estos son todos los partidos que se disputarán en el día y que concluirán con la actividad de la Fecha 5:

11:45 horas / Sabah Vs Barcelona

11:45 horas / Slavia Praga Vs Villarreal

14:00 horas / Atlético de Madrid Vs Viking

14:00 horas / Brujas Vs Liverpool

14:00 horas / Inter de Milán Vs Stuttgart

14:00 horas / Lille Vs Bayern Múnich

14:00 horas / PSG Vs Roma

14:00 horas / Shakhtar Donetsk Vs Fenerbahce

14:00 horas / Sporting Lisboa Vs Manchester United

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG