Chivas agota los Chivabonos para el Clausura 2027: ¿cuánto costaban y qué beneficios tendrán?

La afición de Chivas volvió a demostrar su fidelidad al Guadalajara. El club rojiblanco anunció que se agotaron todos los Chivabonos disponibles para el Clausura 2027, por lo que los seguidores que consiguieron asegurar su membresía tendrán garantizado su lugar en los partidos como local del próximo torneo en el Estadio Akron.

A través de sus canales oficiales, el Rebaño Sagrado confirmó que ya no hay abonos disponibles para el siguiente campeonato, una noticia que refleja la alta demanda que existe entre los aficionados por acompañar al equipo desde las tribunas.

De esta manera, quienes adquirieron o renovaron su Chivabono podrán asistir a los encuentros de temporada regular que dispute el Guadalajara en casa durante el Clausura 2027.

¿Cuánto costaban los Chivabonos de Chivas para el Clausura 2027?

Los precios de los Chivabonos variaron dependiendo de la zona y los servicios ofrecidos en el Estadio Akron. La opción más económica fue la Barra Rojiblanca, con un costo de 3 mil 390 pesos, mientras que la alternativa más accesible con asiento asignado fue Cabecera Superior, por 3 mil 690 pesos.

Estos fueron los precios de las distintas localidades:

Barra Rojiblanca: 3 mil 390 pesos.

Cabecera Superior: 3 mil 690 pesos.

Lateral Superior: 4 mil 290 pesos.

Cabecera Inferior: 5 mil 590 pesos.

Cabecera Inferior Gamer: 6 mil 190 pesos.

Lateral Inferior: 7 mil 490 pesos.

Akron Premier Oriente: 12 mil 390 pesos.

Akron Premier Poniente: 16 mil 990 pesos.

Club Chivas: 26 mil 390 pesos.

La localidad más exclusiva fue Club Chivas, cuyo precio alcanzó los 26 mil 390 pesos y contempló una experiencia premium con alimentos y bebidas incluidos, además de servicios especiales.

¿Qué beneficios tendrán los aficionados que compraron su Chivabono?

Además de asegurar su lugar en los partidos de local del Clausura 2027, los propietarios de los Chivabonos podrán acceder a diferentes beneficios relacionados con el Guadalajara.

Entre ellos destacan descuentos en productos oficiales del club, promociones en artículos Nike y facilidades para disfrutar experiencias como los recorridos por el Estadio Akron y las visitas al Museo JOVEM, de acuerdo con las condiciones de cada beneficio.

Otro de los atractivos para los aficionados que renovaron su membresía es la preferencia para adquirir boletos de la Liguilla del Apertura 2026, lo que representa una ventaja para quienes buscan acompañar al Rebaño Sagrado en la fase final del campeonato.

¿Qué partidos de Chivas podrán ver los abonados en el Clausura 2027?

Los seguidores que consiguieron su Chivabono tendrán la oportunidad de acompañar al Guadalajara en sus compromisos como local durante el próximo torneo.

Entre los encuentros que destacan en el calendario están el Clásico Nacional frente al América y el Clásico Tapatío contra Atlas, dos de los partidos que generan mayor expectativa entre la afición rojiblanca.

Con todos los abonos agotados, Chivas tendrá asegurada una importante base de aficionados con acceso al Estadio Akron para el Clausura 2027, aunque la asistencia efectiva dependerá de cada jornada.