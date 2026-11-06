Vincent Dumestre trae a CDMX la fiesta del carnaval barroco

Con una propuesta de arte popular y momentos artísticos, Vincent Dumestre regresa a México con la música de los siglos XVII en el espectáculo Le Carnaval Baroque, de la agrupación francesa Le Poème Harmonique, que se presentará en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario el próximo 12 de noviembre, a las 20 horas.

“Estamos muy contentos de encontrar este público mexicano, es un reencuentro porque en octubre del 2017 estuvimos en la UNAM, en la Ciudad de México, y ahora regresamos con un proyecto bastante particular y loco.

En conferencia de prensa, Dumestre dijo sentirse honrado por participar en este aniversario de los 200 años de relaciones entre México y Francia.

En este carnaval que llega por primera vez a México participan cantantes, actores, acróbatas, malabaristas e instrumentistas, e incluye Lamento della Ninfa, una obra revolucionaria del compositor italiano Claudio Monteverdi.

El espectáculo está inspirado en el carnaval histórico de Venecia. “Nos concentramos en la música del circo durante el carnaval, que duraba aproximadamente 10 días. Era muy festivo, con fiestas en las calles y se llevaba a cabo sobre todo en Roma y en Venecia; entonces estas artes circenses las tomamos de esas fuentes e intentamos resumir esos días de carnaval en hora y media de espectáculo”, cuenta Vincent Dumestre.

Le Carnaval Baroque de agrupación Le Poème Harmonique. Foto: Cortesía de Música Unam

El espectáculo está inspirado en el carnaval histórico de Venecia.

“Nos concentramos en la música del circo durante el carnaval, que duraba aproximadamente 10 días. Era muy festivo, fiestas en las calles y se llevaba a cabo sobre todo en Roma y en Venecia; entonces estas artes circenses las tomamos de esas fuentes e intentamos resumir esos diez de carnaval en hora y media de espectáculo”, cuenta Vincent Dumestre.

Le Carnaval Baroque de agrupación Le Poème Harmonique. Cortesía de Música Unam

Commedia dell’Arte: La evolución del espectáculo

La Commedia dell’Arte ha tenido más de 100 funciones en diferentes países y regresa a los espectadores al teatro de Italia del siglo XVII, que combinaba música, pantomima y acrobacias, una propuesta que, con el paso del tiempo, ha evolucionado.

“Es algo que nosotros elegimos porque conozco a muchos colegas a los que solo les gusta la creación, el lado creativo, pero a nosotros nos gusta hacer evolucionar el espectáculo. Ya tiene 20 años que lo presentamos y esto seguirá evolucionando; de hecho hemos agregado ciertos elementos para México y siento que nunca terminamos un trabajo, es algo que sigue y seguirá evolucionando”, dijo a Excélsior.

Le Carnaval Baroque de agrupación Le Poème Harmonique. Cortesía de Música Unam

Vincent Dumestre, una trayectoria dedicada a la música barroca

Es fundador y director de Le Poème Harmonique, con el que se presenta en festivales y recintos dedicados a la música barroca en distintos países. Con el paso de los años, ha desarrollado programas a partir de repertorios de los siglos XVII y XVIII, con procesos de investigación y reconstrucción.

Además del ensamble musical, en Normandía dirige el Concours Corneille, un certamen de canto barroco. Como parte de sus méritos en el mundo musical, cuenta con las distinciones de Oficial de la Orden Nacional de las Artes y las Letras y Caballero de la Orden Nacional del Mérito de Francia.