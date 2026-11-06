Reconcilia Musacchio en su funeral a la República de las Letras

Humberto Musacchio (1943-2026) reconcilió a la República de las Letras ayer en su velorio. Escritores, periodistas, fotógrafos, promotores culturales y académicos atiborraron la Sala B de la funeraria Gayosso de Félix Cuevas y recibieron al féretro con sus restos entre aplausos y gritos de “¡Bravo!”.

El cronista e investigador con 57 años de trayectoria, considerado el historiador del periodismo cultural mexicano, convocó a más de cien personas que convivieron, platicaron, se abrazaron y lloraron; pero, sobre todo, rieron, le gritaron “¡Vivas!” y recordaron su último encuentro con él.

Aquí estamos todos más allá de nuestras militancias, más allá de disputas o de desavenencias. Musacchio logró la unanimidad por su enorme talento. Reconcilió a la República de las Letras. No recuerdo algo así”, comentó la editora Consuelo Sáizar, quien lo conoció en 1987.

El periodista convocó a más de cien personas que atiborraron anoche la Sala B de la funeraria Gayosso de Félix Cuevas. Virginia Bautista

Añadió que es importante digitalizar los diccionarios que el colaborador de Excélsior realizó en papel. “Es un gran desafío y una gran responsabilidad. También urge reeditar sus libros de crónicas sobre la ciudad, porque con Musacchio se desvanece el México de los libros de papel, de las librerías como punto de encuentro, de la conversación sin límite de tiempo”.

Marusia y Natalia Musacchio, hijas del periodista, detallaron que creen que su papá murió de un infarto; pero que desconocen la causa exacta, pues él se encontraba solo y no tenía ninguna enfermedad previa.

Narraron que el miércoles pasado, a la vecina le extrañó que no hubiera recogido el periódico Excélsior, como cada mañana, y dio aviso a la trabajadora doméstica de Humberto y ésta a su familia.

Musacchio será velado hoy viernes hasta las 15:00 horas, y el féretro saldrá después hacia el Crematorio Panteón Español. Eduardo Jiménez

Marusia explicó que “deja tres libros inconclusos que vamos a trabajar para terminarlos. Uno sobre la Bauhaus en México, otro sobre la historia de los cafés en la ciudad y el tercero es una enciclopedia de mujeres”.

Señaló que “parte de su biblioteca ya está en la Universidad de Sonora. La parte de literatura se fue a una biblioteca pública en Oaxaca. Y tiene la biblioteca de arte que se queda ahorita en México”.

Natalia destacó que “hoy me di cuenta del peso que tenía mi papá en los medios culturales. Me conmovió mucho ver el amor y el respeto hacia el legado. Mi papá vivió con un propósito hasta el último instante de su vida y eso me llena el corazón; es lo que le quiero aprender y es lo que me deja”.

Ayer, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y el jurado calificador anunciaron que le otorgaron, el 28 de octubre, el Premio Nacional de Periodismo por su trayectoria; pero no alcanzaron a notificarle. Se lo entregarán de manera póstuma.

Musacchio será velado hoy rodeado de flores blancas y coronas hasta las 15:00 horas, y el féretro saldrá después hacia el Crematorio Panteón Español.