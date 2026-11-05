Orhan Pamuk cancela su conferencia en el Museo Franz Mayer

El escritor turco Orhan Pamuk (1952), Premio Nobel de Literatura en 2006, quien estaba programado para impartir hoy la conferencia magistral Sobre el Museo de la Inocencia, por el 40 aniversario del Museo Franz Mayer, canceló su visita a México.

Desafortunadamente, por causas externas al Museo Franz Mayer, la charla con Orhan Pamuk, programada para el jueves 5 de noviembre, fue cancelada”, informó el recinto a través de su departamento de Comunicación.

Y aclaró que las personas que adquirieron boleto para asistir al encuentro presencial, que se realizaría a las 19:00 horas, “ya fueron notificadas con los pasos a seguir para el reembolso”.

En los cuadernos aparecen reuniones con amigos, retratos espontáneos, calles, interiores, paisajes y pequeñas anotaciones. Cortesía Museo Franz Mayer

Pamuk hablaría sobre su novela El museo de la inocencia, publicada en 2008, y la experiencia de cómo este texto inspiró la creación del Museo de la Inocencia, que abrió sus puertas en 2012 el barrio de Cihangir, Beyoglu, en Estambul (Turquía).

Ésta era la última actividad en torno a la exposición Oficios de la tinta: Ali Kazma, la primera individual en México del videasta turco Ali Kazma, que cerrará este 8 de noviembre, tras su inauguración el pasado 23 de abril.

La muestra, que revela los procesos, las personas y los oficios detrás de los libros, exhibe, además de seis piezas audiovisuales de Kazma, cuatro libretas ilustradas por Pamuk entre 2012 y 2015 que llegaron por primera vez al país prestados al museo por el autor de Me llamo Rojo.

La exposición “Oficios de la tinta: Ali Kazma”, la primera individual en México del videasta turco Ali Kazma, se cerrará este 8 de noviembre. Cortesía Museo Franz Mayer

En sus páginas aparecen reuniones con amigos, retratos espontáneos, calles, interiores, paisajes y pequeñas anotaciones. No son ilustraciones de sus novelas ni bocetos preparatorios para una publicación: forman parte de una práctica sostenida por Pamuk junto a la escritura y permiten entrar a un territorio que generalmente desaparece cuando el lector recibe el libro terminado”, detalla el museo.

Últimos días para visitar la exposición.