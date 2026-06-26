La Feria Internacional del Libro de Guadalajara anunció ayer que la ilustradora italiana Nicole Tecchio fue seleccionada para desarrollar la identidad gráfica de FIL Niños 2026, el espacio dedicado a la infancia dentro de este encuentro literario, considerado el más importante de habla hispana.

La elección de la creadora reconoce una trayectoria que combina “excelencia artística, experiencia en mediación lectora y una mirada contemporánea sobre la ilustración infantil”, cualidades que dialogan con el proyecto curatorial de FIL Niños 2026 y con el espíritu de Italia como Invitado de Honor.

Nicole Tecchio ilustrará el Pabellón FIL Niños de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Cortesía FIL Guadalajara

Como parte de este proyecto, detalló la FIL en un comunicado, la artista realizará ilustraciones originales que darán vida al pabellón, así como a diversos materiales impresos y digitales que acompañarán la experiencia de los visitantes.

La convocatoria, lanzada el pasado 16 de abril, recibió 310 portafolios provenientes de distintas regiones de Italia.

Un comité de selección integrado por Elena Pasoli, directora de Bologna Children's Book Fair, la feria más importante del mundo dedicada al libro infantil y juvenil; Ivan Canu, director de Mimaster Illustrazione; Eduardo Ávila, director de Mango Films; Ana Luelmo, coordinadora general de FIL Niños, y Dania Guzmán, coordinadora de Diseño y Ambientación de la FIL Guadalajara, fue el encargado de elegir la propuesta ganadora a partir de cuatro criterios: calidad conceptual, calidad formal, funcionalidad e innovación.

Nicole Tecchio ilustrará el Pabellón FIL Niños de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Cortesía FIL Guadalajara

El comité destacó “la solidez conceptual de las propuestas recibidas, así como su capacidad para comunicar eficazmente mediante el lenguaje visual”.

En particular, valoró aquellas que lograron integrar originalidad, claridad narrativa y soluciones gráficas capaces de adaptarse a los diversos soportes y formatos requeridos por el proyecto.

Tecchio es ilustradora y mediadora cultural. Actualmente se desempeña como bibliotecaria y operadora cultural en la Biblioteca Municipal de Ponti sul Mincio, institución en la que desarrolla proyectos de promoción de la lectura, ilustración, diseño gráfico y talleres dirigidos a niños y adultos. Su labor vincula la creación artística con el trabajo comunitario en torno al libro y la lectura.

Al ser notificada de su elección, Tecchio se mostró contenta y dijo que esta tarea resulta “muy estimulante”, y reconoció que esta es una oportunidad para conocer todo el universo editorial latinoamericano que convoca la FIL Guadalajara.

FIL Niños es el festival de cultura para la infancia de la FIL Guadalajara y recibe cada año más de 198 mil visitantes en un espacio de 4 mil metros cuadrados.