Un altar de muertos rinde homenaje a la diversidad del pan mexicano

Como un homenaje a las panaderas y los panaderos mexicanos, el altar de muertos instalado en el patio central del Palacio de Iturbide fue creado por la diseñadora mexicana Carla Fernández a partir de casi mil piezas de pan, velas artesanales elaboradas en Guanajuato, papel picado de Xochimilco, flores compradas en el Mercado de Jamaica y una serie de calacas creadas por Vladimir Bojórquez, que fungen como guardianes del altar.

La iniciativa fue impulsada por Fomento Cultural Banamex, que dirige Natalia Pollack, quien invitó a artistas y diseñadores a colaborar en la confección del tradicional altar de muertos en el Palacio de Iturbide, como una iniciativa para acercar al público a una de las tradiciones más emblemáticas de México, reconocida por su riqueza simbólica y su capacidad para fortalecer los vínculos entre memoria, identidad y comunidad.

Además de pan, en este altar que se exhibe en el Palacio de Iturbide hay velas artesanales, flores, papel picado y calacas. Foto: Juan Carlos Talavera.

Al parecer, en México tenemos más de 700 variantes de pan y en este altar podrán encontrar 30 variantes de al menos 17 estados del país y lo que quisimos fue dedicar este altar a todos los panaderos y panaderas mexicanos que en esta fecha nos endulzan la vida y la muerte”, comentó ayer Carla Fernández, durante una visita guiada.

También comentó que el pan de muerto es mucho más que un dulce: “Es un símbolo ancestral profundamente enraizado en la identidad mexicana. Su origen se remonta al virreinato, cuando las celebraciones de Todos los Santos y Fieles Difuntos comenzaron a integrar elementos comestibles rituales del mundo mesoamericano”.

Fernández describió que el altar se divide en tres partes o tipos de pan: antropomorfos (panes que representan la figura humana), zoomorfos (apariencia animal) y fitomorfos (con formas de vegetales).

Destacan, por ejemplo, el pan de carita, el pan de ceniza, el pan de ánimas, las moriscas, el ponzoqui y el pan de muñeco, así como el pan de los reencuentros, el marquesote, el rosquete, el pan picón, el gollete y el pan de finados, entre muchos más.

Carla Fernández recordó que, antes de la llegada del trigo, en el altiplano central de Mesoamérica se elaboraban figuras de amaranto, de maíz tostado y miel de maguey –llamadas tzoalli– que representaban a algunas deidades, como Huitzilopochtli o Tláloc, aunque no siempre se vinculaban con la muerte.

Derivado de esto, existieron dos tradiciones en las que se preparaban tortillas o tamales para honrar a los difuntos. Una fue el papalotlaxcalli, o tortilla de mariposa, elaborada con masa de maíz, decorada con un sello de barro en forma de mariposa, que eran ofrendadas a las mujeres fallecidas en el parto y a los guerreros caídos en batalla.

Y la otra, que refería al tránsito de las almas hacia el Tlalocan o el Mictlan, ofrendaba un atado de tamales que representaba tanto el bulto mortuorio como el alimento para el viaje del difunto.