El hallazgo que desconcierta a los científicos: un cementerio de ballenas de millones de años

Los océanos todavía guardan secretos capaces de sorprender incluso a los expertos. Eso fue precisamente lo que ocurrió cuando un grupo de investigadores chinos exploró una remota zona del océano Índico y se encontró con algo extraordinario.

A miles de metros bajo la superficie apareció una enorme concentración de restos de ballenas que, según los especialistas, podría ser el cementerio de cetáceos más grande jamás identificado.

El hallazgo fue presentado en un estudio publicado en la revista científica Nature y rápidamente llamó la atención de la comunidad internacional debido a sus dimensiones.

Los restos fueron localizados a lo largo de un corredor submarino de aproximadamente 1,200 kilómetros situado al oeste de Australia. Lo más sorprendente es que algunos de los esqueletos encontrados tendrían alrededor de 5.3 millones de años de antigüedad.

Para los científicos, no se trata únicamente de fósiles. El lugar representa una auténtica cápsula del tiempo que permite observar cómo han evolucionado los ecosistemas de las profundidades marinas durante millones de años.

Cientos de esqueletos en el fondo del océano

Durante las expediciones realizadas en 2023, los investigadores efectuaron 32 inmersiones utilizando el sumergible de exploración profunda Fendouzhe.

Lo que encontraron superó todas sus expectativas.

En total registraron 485 fósiles de cetáceos distribuidos en diferentes puntos del área estudiada. Muchos de ellos pertenecen a la familia de las ballenas picudas, un grupo de mamíferos marinos poco conocido por el público general.

Además, los especialistas identificaron restos que podrían corresponder a una especie previamente desconocida para la ciencia y que actualmente estaría extinta.

This handout photograph taken by Global TREnD, IDSSE, seven kilometres under the sea on the deep seafloor of the Diamantina Zone in the Indian Ocean in 2023 and released on June 10, 2026, shows a whale bone at the world's biggest known whale graveyard discovered by the Chinese submersible Fendouzhe. The world's largest whale graveyard has been discovered at the bottom of the Indian Ocean by Chinese scientists, who found that the vast expanse of both new and ancient carcasses supports huge communities of deep-sea life. A new, though extinct, species of whale was also identified among the nearly 500 skeletons found up to 7,000 metres deep along a 1,200 kilometre corridor of bones in the Indian Ocean west of Australia. (Photo by Handout / Global TREnD, IDSSE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT Global TREnD, IDSSE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS AFP

La magnitud del descubrimiento fue tan grande que los investigadores admitieron haber quedado sorprendidos al comprender el alcance real de lo que tenían frente a ellos.

¿Por qué murieron tantas ballenas en el mismo lugar?

Esa es una de las preguntas que más interesa responder a los científicos.

La hipótesis principal señala que la zona descubierta habría funcionado durante millones de años como un importante punto de alimentación para diferentes especies de cetáceos.

Cuando una ballena moría, su cuerpo descendía lentamente hasta el fondo marino. Sin embargo, la geografía de la región habría jugado un papel fundamental.

Los investigadores explican que existe una especie de depresión submarina con forma de V que actúa como un canal natural. Esta característica habría favorecido que los restos terminaran concentrándose en una misma región a lo largo de millones de años.

El resultado es una acumulación excepcional de esqueletos que se ha mantenido durante generaciones enteras de fauna marina.

Un ecosistema que florece gracias a las ballenas

Aunque pueda parecer sorprendente, la muerte de una ballena puede convertirse en el inicio de nueva vida.

Los científicos conocen este fenómeno como "caída de ballena". Ocurre cuando el cuerpo de un cetáceo llega al fondo del océano y se convierte en una fuente de alimento para numerosas especies.

Durante las exploraciones, los investigadores observaron una intensa actividad biológica alrededor de los esqueletos.

This handout photograph taken by Global TREnD, IDSSE, seven kilometres under the sea on the deep seafloor of the Diamantina Zone in the Indian Ocean in 2023 and released on June 10, 2026, shows whale bones at the world's biggest known whale graveyard discovered by the Chinese submersible Fendouzhe. The world's largest whale graveyard has been discovered at the bottom of the Indian Ocean by Chinese scientists, who found that the vast expanse of both new and ancient carcasses supports huge communities of deep-sea life. A new, though extinct, species of whale was also identified among the nearly 500 skeletons found up to 7,000 metres deep along a 1,200 kilometre corridor of bones in the Indian Ocean west of Australia. (Photo by Handout / Global TREnD, IDSSE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT Global TREnD, IDSSE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS AFP

Medusas, ofiuras —parientes de las estrellas de mar—, moluscos y gusanos especializados en consumir huesos convivían alrededor de los restos.

Muchos de estos organismos podrían incluso representar especies que todavía no han sido descritas por la ciencia.

Por ello, el descubrimiento no solo es importante para la paleontología, sino también para la biología marina y el estudio de ecosistemas extremos.

Podrían existir millones de esqueletos más

Quizá el dato más impactante del estudio es que los investigadores creen que lo encontrado podría ser apenas una pequeña muestra de lo que realmente existe en la región.

A partir de cálculos realizados con los fósiles ya registrados, los autores estiman que más de 10 millones de esqueletos de cetáceos podrían permanecer ocultos en el fondo marino de la zona de Diamantina.

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Si esta estimación resulta correcta, estaríamos frente a uno de los mayores depósitos de restos de grandes mamíferos jamás identificados en la Tierra.

Un hallazgo que cambia la visión del océano profundo

Los expertos comparan la importancia de este descubrimiento con algunos de los hallazgos más relevantes en la historia de la exploración marina.

Más allá de la impresionante cantidad de fósiles, el cementerio de ballenas ofrece una oportunidad única para estudiar millones de años de evolución, migraciones y cambios ambientales.

También demuestra que las profundidades oceánicas continúan siendo uno de los territorios menos explorados del planeta.

Mientras los científicos preparan nuevas expediciones para seguir investigando la zona, el gigantesco cementerio de ballenas del océano Índico ya se ha convertido en uno de los descubrimientos más fascinantes de los últimos años y en una prueba más de que el mar todavía guarda secretos capaces de desafiar todo lo que creemos saber sobre nuestro mundo.