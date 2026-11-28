GUADALAJARA.– “Me gusta pensar que la función del arte, de la belleza, es invitarnos a la fraternidad. Hombres y mujeres hemos luchado denodadamente por la libertad y la igualdad, pero nos hemos quedado cortos en la fraternidad”, afirmó ayer la escritora nicaragüense Gioconda Belli (1948).

Tras recibir el Premio de Literatura en Lenguas Romances, durante la inauguración de la 40 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la poeta y narradora habló de la fraternidad, la mujer, el exilio, la literatura y la importancia de no perder la esperanza.

En el desasosiego que se ha venido instalando en este siglo XXI, siento que, aun los que no sufren el exilio geográfico, comparten con nosotros la sensación de exilio, como de haber despertado en un tiempo que tiene claves que no reconocemos”, señaló ante el público que se dio cita para escucharla.

“Siento que estamos exiliados de las certezas con las que aprendimos a mirar la historia. Que hemos perdido la confianza en el progreso, en que la racionalidad y el humanismo se impondrán”, agregó.

El Premio de la FIL 2026. AFP

Ante un podio integrado por Karla Plater, rectora de la Universidad de Guadalajara, el presidente de la feria, José Trinidad Padilla, la directora del encuentro editorial, Marisol Schulz, y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, entre otras personalidades, la también ensayista destacó que la fraternidad es necesaria.

“Necesitamos recuperar la civilidad en la política, el lenguaje, en el mundo de las redes sociales”, añadió ante un saturado Auditorio Juan Rulfo.

“Cuando los egos y los individualismos deciden actuar sólo movidos por sus intereses, vemos cómo el mundo se descalabra. Pero no es sólo es el mundo el que se descalabra, nos descalabramos nosotros por dentro”, expresó la autora de las novelas La mujer habitada (1988), El pergamino de la seducción (2005), El infinito en la palma de la mano (2008) y El país de las mujeres (2010) y Un silencio lleno de murmullos (2024), entre otras.

“Extrañamos la fraternidad; nos damos cuenta de que, como humanidad, no vamos a sobrevivir sin fraternidad, sin pensar en el conjunto”, señaló.

Suelo bromear diciendo que tengo un optimismo perverso. Está visto que, al borde del abismo, hay un principio de la vida que se activa y nos hace reaccionar y negar que la desesperanza sea la única respuesta lúcida a nuestro tiempo”, indicó.

La escritora, que vive exiliada en España desde 2021 y fue despojada de su nacionalidad nicaragüense en febrero de 2023, acusada de ser “traidora a la patria”, señaló que la literatura es un entrenamiento para la vida.

“Nos permite migrar al pensamiento de otros, entender las motivaciones de quien mata, de quien ama. Entender al otro es una cualidad necesaria para que los seres humanos podamos convivir con nuestras diferencias. Leyendo nos damos cuenta de que los ‘diferentes” no son tan diferentes como parecen”, señaló.

Escribir me ha enseñado que ningún relato está terminado mientras exista alguien dispuesto a continuarlo”, detalló.

La autora de los poemarios De la costilla de Eva (1986), El ojo de la mujer (1991) y Apogeo (1997) está convencida de que la literatura, “además de ayudarnos a recordar de dónde venimos, puede recordarnos hacia dónde somos capaces de ir.

La nicaragüense ofreció un discurso de pasión por las letras. Elizabeth Velázquez

Nos recuerda que las patrias de la imaginación no están hechas solamente de nostalgia, sino también de porvenir; que podemos perder una casa, un país, una época de certezas, pero no renunciar a la esperanza”, aseguró.

La activista considera que, “mientras seamos capaces de reconocer en el rostro de otro ser humano algo de nuestro propio rostro, mientras no renunciemos a la fraternidad, habrá razones para la esperanza. No porque sepamos que venceremos a la oscuridad, sino porque todavía podemos encender una luz. Y porque ninguna oscuridad tiene por qué ser nuestra última patria”.

Este acto marcó el inicio de la FIL de Guadalajara, que se realizará hasta el 6 de diciembre.