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Generan cruces de épocas y lenguajes en el Museo Tamayo

Para conmemorar los 45 años de vida de este recinto, se presentan tres exposiciones simultáneas de distintas disciplinas y estilos

Por: Virginia Bautista

Las tres exposiciones que se presentan en el Museo Rufino Tamayo dialogan entre el pasado histórico, la cultura popular y los géneros clásicos del arte.
Las tres exposiciones que se presentan en el Museo Rufino Tamayo dialogan entre el pasado histórico, la cultura popular y los géneros clásicos del arte.Foto: Cortesía INBAL

Una “cuidada” selección de obras del pintor Rufino Tamayo (1899-1991), que pertenecen al acervo del Museo Tamayo que fundó el artista oaxaqueño y a colecciones privadas, una colectiva de más de cien obras de 60 artistas nacionales y extranjeros y una intervención de la peruana Fátima Rodrigo (1987).

Éstas son las tres exposiciones, abiertas desde ayer, con las que el Museo Tamayo festeja sus 45 años de vida; “propuestas que dialogan entre el pasado histórico, la cultura popular y los géneros clásicos del arte”.

Tamayo Horizontes, que se exhibirá hasta el 20 de septiembre, rinde homenaje a quien fue una figura capital en la pintura mexicana del siglo XX.

La muestra destaca la excelencia técnica y conceptual con la que Tamayo renovó géneros clásicos de la historia del arte, como el retrato, el desnudo femenino, el paisaje, la naturaleza muerta y los personajes de ficción”, comentó el especialista Juan Carlos Pereda.

Ante el eclipse. Arqueologías del arte en México echa luz a la producción de artistas que residieron en la CDMX  entre 1981 y 1991; es decir, entre la inauguración del museo y el fallecimiento de Tamayo.

Una de las exposiciones que se presenta en este recinto es "Tamayo Horizontes", que se exhibirá hasta el 20 de septiembre.
Una de las exposiciones que se presenta en este recinto es "Tamayo Horizontes", que se exhibirá hasta el 20 de septiembre.Foto: Cortesía INBAL

“Un periodo marcado por profundas transformaciones políticas, económicas y el terremoto de 1985”, explicó la cocuradora Maco Sánchez. La muestra se podrá visitar hasta el 18 de octubre.

Y la instalación Con todo y mi tristeza, que estará en el patio central del museo hasta el 27 de septiembre, busca estimular la participación activa de los visitantes.

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