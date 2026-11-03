Festival de Música de Morelia, un puente para impulsar a jóvenes músicos mexicanos

El Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez (FMM) fue creado por Miguel y Eugenio Bernal Macouzet, hijos del compositor mexicano, para crear un escaparate que sirviera a los jóvenes músicos mexicanos para seguir formándose, y convertir este foro en un puente de plata para que ellos puedan ir a estudiar al extranjero o tocar en otros festivales”.

Así lo explicó Verónica Bernal Vargas, directora general del festival, que este año se llevará a cabo del 13 al 22 de noviembre y tendrá como invitado al continente asiático, con exponentes de China, Japón, India, Tailandia, Corea del Sur e Indonesia, en el que figurarán instrumentistas como Aozhe Zhang, ganador del 58° premio Paganini; Sophie Lee, ganadora del Concurso Menuhin (2016), y Marcel Tadokoro, premiado en Santander.

El Affinity Quartet será uno de los ensambles invitados al Festival de Música de Morelia. Foto: Cortesía Kristoffer Paulsen

Y para continuar con esa labor pedagógica, apuntó Bernal, a lo largo de los 38 años todos los artistas que han asistido al FMM han participado en clases magistrales y cursos. “Este año, el consejo artístico logró que tuviéramos 11 clases maestras, en las cuales el estudiante no tendrá que pagar una matrícula, aunque sí deberá ingresar a la página del foro y participar en la convocatoria”.

Bernal también aseguró que el festival se ha ido consolidando.

“Tú sabes que el festival se hace gracias a los fondos de la iniciativa privada y también de los tres niveles de gobierno, en la medida de sus posibilidades, debido a tantos recortes a la cultura, pero nos está apoyando, al igual que el público que está comprando boletos”, expuso.

Y adelantó algunos pormenores. “En esta edición el consejo se inclinó por programar a artistas del continente asiático, pero en 2027 el invitado será Oriente Medio y África; y para 2028, cuando el FMM cumpla 40 años, el invitado será Europa, porque es la cuna del corazón de este festival”.

Comentó que la intención de programar al continente asiático en 2026 fue para traer a grandes exponentes, pero también para tocar música de compositores asiáticos, como Fanfare Overture, del compositor Tan Dun, con la que abrirá la Orquesta Sinfónica Nacional, de la mano de la violinista Sophie Lee.

Destacó que en esta edición participará el carnaval barroco de Le Poème Harmonique, ensamble dirigido por Vincent Dumestre, reconocido por integrar música, teatro, danza y elementos escénicos, el cual llega a este foro para continuar con las celebraciones por los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.