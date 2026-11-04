Murió Humberto Musacchio, periodista y colaborador de Excélsior, a los 83 años

El periodista, escritor e investigador mexicano Humberto Musacchio, quien dedicó más de cinco décadas al periodismo y a documentar la historia de la prensa mexicana, falleció a los 83 años, confirmó su hija.

Una de las primeras reacciones fue la de la ex titular de Conaculta, Consuelo Sáizar, quien expresó su tristeza por el fallecimiento del periodista a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que envió sus condolencias.

"Ha muerto Humberto Musacchio. Y no encuentro palabras para describir mi dolor ante esta noticia. Abrazo a Marusia, a Aldo, a sus nietos, tan amados. A Duska, a todos los que tanto lo admiramos, los que tanto lo hemos queridos", escribió.

Musacchio fue colaborador de Excélsior, donde publicó durante años su columna La República de las letras, espacio en el que abordó temas relacionados con la literatura, la cultura, la historia y la vida pública de México.

El escritor dedicó más de medio siglo de trabajo como reportero, editor, cronista, ensayista e investigador.

¿Quién fue Humberto Musacchio?

Humberto Musacchio nació el 26 de octubre de 1943 en Ciudad Obregón, Sonora. Estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque no concluyó la carrera, y comenzó su trayectoria periodística en 1969.

Humberto Musacchio, periodista y colaborador de Excélsior Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro

A lo largo de su carrera trabajó en algunos de los medios de comunicación más importantes del país. Fue jefe de las secciones culturales de El Universal y Unomásuno, donde también ocupó el cargo de jefe de redacción.

Formó parte del grupo fundador del periódico La Jornada, donde se desempeñó como subdirector. Posteriormente dirigió Comala, suplemento cultural de El Financiero, y estuvo al frente de las revistas Kiosco y Mira.

También condujo el programa La República de las letras en Radio Red, además de colaborar en publicaciones como Siempre!.

En 2006 se incorporó como colaborador de Excélsior, periódico en el que continuó escribiendo sobre política, historia, literatura y cultura.

Humberto Musacchio Daniel Betanzos

Los libros y aportaciones de Humberto Musacchio al periodismo mexicano

Además de su trabajo en los medios de comunicación, Musacchio construyó una obra bibliográfica dedicada a recuperar la memoria histórica y cultural de México.

Entre sus publicaciones se encuentran Ciudad quebrada (1985), Hojas del tiempo (1993) y Urbe fugitiva (2002), libros en los que reunió crónicas y relatos sobre distintos acontecimientos de la vida nacional.

Humberto Musacchio, Daniel Betanzos

También escribió el Diccionario enciclopédico de México, publicado originalmente en cuatro tomos en 1989 y reeditado posteriormente bajo el título Milenios de México.

Entre sus obras también destaca ¿Quién es quién en la política mexicana?, una publicación de consulta que se convirtió en un referente para periodistas especializados en política, investigadores y lectores interesados en conocer a los personajes que han participado en la vida pública del país.

Quién es quién en la política mexicana, libro de Humberto Musacchio Plaza Janes

Otra de sus contribuciones fue Historia gráfica del periodismo mexicano (2003), así como Historia del periodismo cultural en México (2007), una investigación dedicada a documentar la evolución de esta especialidad en el país.

Humberto Musacchio, testigo del movimiento estudiantil de 1968

Uno de los episodios que marcaron su vida fue el movimiento estudiantil de 1968. Musacchio fue sobreviviente de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre, acontecimiento que recordó en distintas entrevistas.

Su trayectoria también estuvo marcada por el interés en documentar los acontecimientos políticos y sociales de México, así como por su defensa de la libertad de expresión y el ejercicio crítico del periodismo.

En marzo de 2026 recibió el Homenaje al Periodismo Cultural de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO), reconocimiento a una trayectoria que abarcó más de cinco décadas.

El pasado 26 de octubre, pocos días antes de su fallecimiento, Humberto Musacchio publicó su última columna La República de las letras.

bgpa