¿Te gustaría salir este fin de semana y aún no tienes planes? Estas son algunas actividades 

Si todavía no sabes qué hacer, aquí te compartimos las mejores actividades culturales y recreativas en la Ciudad de México para disfrutar solo, en pareja, con amigos o en familia.

Este fin de semana habrá conciertos, exposiciones y recorridos históricos ideales para todos los gustos. Desde arte y cine hasta paseos al aire libre, toma nota y arma tu plan perfecto.

Actividades para sábado 17 de enero

Estudios Churubusco: 80 años, 8 miradas, 8 intervenciones desde el arte

Una exposición que celebra ocho décadas de historia cinematográfica a través de distintas propuestas artísticas. Una oportunidad ideal para amantes del cine y el arte.

Disponible hasta: domingo 18 de enero

domingo 18 de enero Dónde: Galería Manuel Felguérez, Estudios Churubusco, ubicado en Av. Río Churubusco 79, Churubusco Country Club, Coyoacán, CDMX

Galería Manuel Felguérez, Estudios Churubusco, ubicado en Av. Río Churubusco 79, Churubusco Country Club, Coyoacán, Cómo llegar: Metro General Anaya (Línea 2) o Ermita (Línea 12)

Metro General Anaya (Línea 2) o Ermita (Línea 12) Entrada: Gratuita

Gratuita Público: Todo público

Actividades en la CDMX para este fin de semana Foto: cenart.gob.mx

Exposición: Alberto Híjar 90. Arte, lucha y resistencia

Un recorrido por la trayectoria de Alberto Híjar Serrano como investigador, crítico, maestro, promotor cultural y activista, cuya obra ha marcado generaciones.

Disponible hasta : 15 de febrero de 2026

: 15 de febrero de 2026 Dónde : Galería Espacio Alternativo, Estudios Churubusco

: Galería Espacio Alternativo, Estudios Churubusco Cómo llegar : Metro General Anaya o Ermita

: Metro General Anaya o Ermita Entrada : Gratuita

: Gratuita Público: Todo público

Actividades en la CDMX para este fin de semana Foto: cenart.gob.mx

Proyección Hubble

Una proyección especial que narra la misión de los astronautas encargados de dar mantenimiento y reparar el telescopio espacial Hubble, ideal para quienes aman la ciencia y el espacio.

Hora: 13:00

13:00 Dónde: Av. Wilfrido Massieu 394, Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero

Av. Wilfrido Massieu 394, Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero Entrada: Libre

Libre Cupo limitado: 58 personas

Exposición temporal: Godzilla, la sombra atómica

Una exposición imperdible para fans del cine y la cultura pop, que explora el impacto simbólico de Godzilla a través de distintas piezas.

Disponible hasta: 1 de marzo de 2026

1 de marzo de 2026 Horario: 10:00 a 17:00 horas

10:00 a 17:00 horas Dónde: Museo Casa de Carranza, ubicado en Río Lerma 35, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

Museo Casa de Carranza, ubicado en Río Lerma 35, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. Cómo llegar: A nueve minutos del Metrobús Hamburgo (Línea 1)

A nueve minutos del Metrobús Hamburgo (Línea 1) Entrada: Libre

Recorrido: La Ruta del Chapulín

Un paseo guiado por los lugares más emblemáticos e históricos del Bosque de Chapultepec, ideal para redescubrir este pulmón verde de la capital.

Días : Miércoles a domingo

: Miércoles a domingo Hora : 13:30

: 13:30 Dónde : Entrada del Museo de Sitio

: Entrada del Museo de Sitio Entrada: Libre

Actividades para domingo 18 de enero

Paseos históricos de enero

La Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la CDMX ofrece una visita guiada gratuita por el Barrio de los Ángeles, en la colonia Guerrero.

Este lugar se asienta en lo que durante la época prehispánica fue el Barrio de Cuepopan, uno de los cuatro que conformaban México-Tenochtitlan, colindante con Tlatelolco.

Punto de reunión : Plaza de los Ángeles, calles Lerdo y Luna, colonia Guerrero

: Plaza de los Ángeles, calles Lerdo y Luna, colonia Guerrero Hora: 10:45

Actividades en la CDMX para este fin de semana Foto: Secretaría de Cultura

Proyección: Sharks

Una proyección educativa que muestra distintas especies de tiburones actualmente en peligro de extinción.

Hora: 13:00

13:00 Dónde : Av. Wilfrido Massieu 394, Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero

: Av. Wilfrido Massieu 394, Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero Entrada : Libre

: Libre Cupo limitado: 58 personas

Concierto de flauta con Nelly Valle

Si te gusta la música clásica, disfruta de un concierto al aire libre en uno de los espacios más relajantes de la ciudad.

Hora : 12:00

: 12:00 Dónde : Audiorama, 1ª Sección del Bosque de Chapultepec

: Audiorama, 1ª Sección del Bosque de Chapultepec Cómo llegar :

​A 16 minutos del Metro Chapultepec (Línea 1)

​A 9 minutos del Metrobús Gandhi

: ​A 16 minutos del Metro Chapultepec (Línea 1) ​A 9 minutos del Metrobús Gandhi Entrada: Libre

Ahora ya conoces algunas de las mejores actividades culturales y gratuitas en la Ciudad de México para este fin de semana. Ya sea que busques un plan familiar, una cita romántica o una salida con amigos, estas opciones te ayudarán a disfrutar y desconectarte de la rutina.