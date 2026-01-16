¿Te gustaría salir este fin de semana y aún no tienes planes? Estas son algunas actividades
Este fin de semana la CDMX se llena de conciertos, exposiciones y recorridos históricos gratis. Aquí te contamos qué hacer y dónde ir.
Este fin de semana habrá conciertos, exposiciones y recorridos históricos ideales para todos los gustos. Desde arte y cine hasta paseos al aire libre, toma nota y arma tu plan perfecto.
Actividades para sábado 17 de enero
Estudios Churubusco: 80 años, 8 miradas, 8 intervenciones desde el arte
Una exposición que celebra ocho décadas de historia cinematográfica a través de distintas propuestas artísticas. Una oportunidad ideal para amantes del cine y el arte.
- Disponible hasta: domingo 18 de enero
- Dónde: Galería Manuel Felguérez, Estudios Churubusco, ubicado en Av. Río Churubusco 79, Churubusco Country Club, Coyoacán, CDMX
- Cómo llegar: Metro General Anaya (Línea 2) o Ermita (Línea 12)
- Entrada: Gratuita
- Público: Todo público
Exposición: Alberto Híjar 90. Arte, lucha y resistencia
Un recorrido por la trayectoria de Alberto Híjar Serrano como investigador, crítico, maestro, promotor cultural y activista, cuya obra ha marcado generaciones.
- Disponible hasta: 15 de febrero de 2026
- Dónde: Galería Espacio Alternativo, Estudios Churubusco
- Cómo llegar: Metro General Anaya o Ermita
- Entrada: Gratuita
- Público: Todo público
Proyección Hubble
Una proyección especial que narra la misión de los astronautas encargados de dar mantenimiento y reparar el telescopio espacial Hubble, ideal para quienes aman la ciencia y el espacio.
- Hora: 13:00
- Dónde: Av. Wilfrido Massieu 394, Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero
- Entrada: Libre
- Cupo limitado: 58 personas
Exposición temporal: Godzilla, la sombra atómica
Una exposición imperdible para fans del cine y la cultura pop, que explora el impacto simbólico de Godzilla a través de distintas piezas.
- Disponible hasta: 1 de marzo de 2026
- Horario: 10:00 a 17:00 horas
- Dónde: Museo Casa de Carranza, ubicado en Río Lerma 35, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.
- Cómo llegar: A nueve minutos del Metrobús Hamburgo (Línea 1)
- Entrada: Libre
Recorrido: La Ruta del Chapulín
Un paseo guiado por los lugares más emblemáticos e históricos del Bosque de Chapultepec, ideal para redescubrir este pulmón verde de la capital.
- Días: Miércoles a domingo
- Hora: 13:30
- Dónde: Entrada del Museo de Sitio
- Entrada: Libre
Actividades para domingo 18 de enero
Paseos históricos de enero
La Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la CDMX ofrece una visita guiada gratuita por el Barrio de los Ángeles, en la colonia Guerrero.
Este lugar se asienta en lo que durante la época prehispánica fue el Barrio de Cuepopan, uno de los cuatro que conformaban México-Tenochtitlan, colindante con Tlatelolco.
- Punto de reunión: Plaza de los Ángeles, calles Lerdo y Luna, colonia Guerrero
- Hora: 10:45
Proyección: Sharks
Una proyección educativa que muestra distintas especies de tiburones actualmente en peligro de extinción.
- Hora: 13:00
- Dónde: Av. Wilfrido Massieu 394, Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero
- Entrada: Libre
- Cupo limitado: 58 personas
Concierto de flauta con Nelly Valle
Si te gusta la música clásica, disfruta de un concierto al aire libre en uno de los espacios más relajantes de la ciudad.
- Hora: 12:00
- Dónde: Audiorama, 1ª Sección del Bosque de Chapultepec
- Cómo llegar:
A 16 minutos del Metro Chapultepec (Línea 1)
A 9 minutos del Metrobús Gandhi
- Entrada: Libre
Ahora ya conoces algunas de las mejores actividades culturales y gratuitas en la Ciudad de México para este fin de semana. Ya sea que busques un plan familiar, una cita romántica o una salida con amigos, estas opciones te ayudarán a disfrutar y desconectarte de la rutina.