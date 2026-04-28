GDC Desarrollos destaca a la colonia Roma como uno de los mercados inmobiliarios más sólidos de la CDMX

En un entorno donde la ubicación define el éxito de una inversión inmobiliaria, GDC Desarrollos señala a la colonia Roma como uno de los corredores con mayor dinamismo, conectividad y demanda en la Ciudad de México. La zona, reconocida por su oferta cultural y estilo de vida, se ha consolidado como un punto estratégico tanto para quienes buscan habitar como para quienes priorizan la generación de rendimientos. gdcdesarrollos.com

“La Roma combina atributos que difícilmente coinciden en una misma zona: alta demanda, vida urbana activa y una plusvalía sostenida en el tiempo”, afirma Santiago Morales Broc, director general de la desarrolladora.

Un mercado respaldado por la demanda

De acuerdo con la firma, la colonia Roma mantiene un crecimiento constante en el valor por metro cuadrado, impulsado por la escasez de nuevos terrenos y la preferencia de perfiles como jóvenes profesionales, creativos y familias que buscan centralidad sin renunciar a calidad de vida.

A ello se suma una conectividad privilegiada —con acceso a líneas clave de Metrobús, estaciones de Metro, Ecobici y arterias como Insurgentes, Viaducto y Circuito Interior—, así como una oferta de servicios que incluye restaurantes, cafés, galerías, parques emblemáticos y centros de trabajo flexible.

“La Roma es una de las pocas colonias donde la vida cotidiana puede resolverse caminando. Eso tiene un valor enorme para el mercado actual”, añade Morales Broc.

Dos estrategias de inversión en una misma ubicación

Uno de los principales atractivos de la zona, según GDC Desarrollos, es la posibilidad de adaptar la inversión a distintos perfiles financieros mediante dos esquemas: entrega inmediata y preventa.

Entrega inmediata: flujo desde el primer día

Los desarrollos terminados permiten a los inversionistas generar ingresos de forma casi inmediata, ya sea a través de renta tradicional o de esquemas de corta estancia. La alta demanda en la zona facilita la colocación rápida de unidades, mientras que la posibilidad de conocer el producto final elimina incertidumbre sobre acabados y características.

Preventa: apuesta por la plusvalía

En contraste, la preventa ofrece precios de entrada más competitivos y un mayor potencial de apreciación. Conforme avanza la obra y se consolida el proyecto, el valor del inmueble tiende a incrementarse, generando oportunidades de ganancia para inversionistas con horizonte de mediano plazo.

“Ambos esquemas son válidos y responden a estrategias distintas. Lo relevante es que la Roma tiene la capacidad de potenciar cualquiera de las dos”, explica Morales Broc.

Una zona que amplifica el retorno

La desarrolladora destaca que la fortaleza de la colonia radica en su capacidad de sostener demanda en distintos ciclos del mercado. En el caso de unidades listas para habitar, esto se traduce en rentas premium y tiempos de vacancia mínimos. Para proyectos en desarrollo, implica un entorno favorable para la valorización del activo antes de su entrega.

Con este panorama, GDC Desarrollos mantiene presencia en la zona con proyectos que buscan integrarse a la identidad del barrio, incorporando estándares de calidad, funcionalidad y criterios de sostenibilidad.

“Invertir en la Roma no es una tendencia pasajera, es una decisión respaldada por fundamentos sólidos: ubicación, demanda y estilo de vida”, concluye Morales Broc.