Cuando el electorado cambia de opinión: la lección de EU

Los mapas políticos no son permanentes, por sólida que parezca la presencia territorial de un partido, ninguna mayoría electoral está garantizada para siempre. Las elecciones intermedias del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos nos ofrecieron una clara demostración de ello.

El Partido Demócrata recuperó el control del Congreso y consiguió victorias en estados como Texas, Kansas e Iowa que, históricamente, han sido republicanos. Dicho resultado invita a analizar los posibles factores que transformaron el comportamiento de los electores y, en lo que respecta a nuestro país, qué lección podría dejar de cara al proceso electoral de 2027.

Agencias como Reuters y Associated Press han realizado ya sus primeros análisis e identifican el deterioro de la percepción económica, el incremento en el costo de vida, la inflación y la insatisfacción ante resultados gubernamentales como factores que influyeron en las decisiones de los votantes. Y es que, según las encuestas de salida, cerca de nueve de cada diez consideraron que el costo de vida fue un factor importante al emitir su voto.

El descontento con determinadas políticas públicas y la preocupación por la concentración del poder fueron factores que también intervinieron, pues alrededor de siete de cada diez votantes consideraron necesario que el Congreso ejerciera mayores contrapesos frente al Ejecutivo.

Pero un dato especialmente revelador fue que el cambio no se limitó a los votantes tradicionalmente demócratas, sino que también alcanzó a jóvenes, latinos y otros sectores que habían contribuido al triunfo republicano en 2024 y que, en esta ocasión, cambiaron sus preferencias electorales.

Sin embargo, que un ciudadano retire su apoyo a cierto partido no significa que haya construido una simpatía duradera hacia otro. El voto de castigo puede modificar una elección sin transformar de fondo las preferencias políticas de una sociedad.

En junio de 2027, México celebrará elecciones para renovar la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y diversos cargos locales, lo cual nos dará la oportunidad de observar si las circunstancias sociales y económicas propias de nuestro país pueden influir en las preferencias ciudadanas y modificar el comportamiento del electorado, como pasó recientemente en Estados Unidos.

Y es que, si bien existen diferencias importantes entre ambos países, tales como el sistema multipartidista, las coaliciones electorales y dinámicas territoriales que no pueden compararse con el modelo estadunidense, aun así, hay factores que merecen atención.

Las futuras elecciones permitirán conocer hasta qué punto los diferentes partidos conservan su respaldo o si, a raíz del ejemplo estadunidense, se ven obligadas a replantear su capacidad de construir alternativas que verdaderamente conecten con las preocupaciones ciudadanas.

Quizá la enseñanza más importante de Estados Unidos sea que la identidad partidista no es inalterable y puede perder peso cuando las expectativas económicas y políticas dejan de coincidir con la realidad cotidiana de las personas. Las mayorías políticas cuentan con un amplio respaldo, pero no con adhesiones incondicionales.

Por eso, más que preguntarnos si México tendrá su propia ola electoral, convendría analizar qué tan satisfechos están las mexicanas y los mexicanos con sus gobiernos, los resultados emanados de ellos y si sus expectativas desde la última elección se mantienen.

El mapa político mexicano rumbo a 2027 todavía está por escribirse, pero lo ocurrido en Estados Unidos nos recuerda una regla esencial de la democracia: ganar una elección otorga el derecho a gobernar, pero conservar la confianza ciudadana exige demostrar resultados.