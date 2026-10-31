Activan Alerta Amarilla por frío en seis alcaldías de CDMX; saca el jorongo

El frío comenzará a sentirse con fuerza en algunas zonas de la Ciudad de México la noche sábado y madrugada del domingo 1 de noviembre. Si piensas salir mañana muy temprano lleva chamarra, bufanda y hasta unos buenos guantes.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en seis alcaldías de la capital, donde se espera que el termómetro baje durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Las demarcaciones donde calará fuerte serán Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, principalmente en las zonas más altas.

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La baja de temperatura llega justo cuando comienza noviembre, en pleno puente de Día de Muertos, una temporada en la que muchas familias acostumbran salir temprano, visitar los panteones, colocar flores y realizar otras actividades para recordar a sus seres queridos.

También viene en camino el frente frío número 4

Mientras en la capital ya se toman precauciones por las bajas temperaturas, en el resto del país hay otro fenómeno que mantiene atentos a expertos en el clima.

Autoridades llamaron a los habitantes y turistas a extremar precauciones ante las bajas temperaturas. Emmanuel Rincón

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que durante la noche de este sábado 31 de octubre y la madrugada del domingo 1 de noviembre se espera la aproximación del frente frío número 4 al noroeste de México.

Este sistema llegará acompañado de condiciones que favorecerán lluvias, fuertes rachas de viento y descensos de temperatura, principalmente en estados del norte y noroeste del país.

Por ahora, los efectos más importantes del nuevo frente frío se esperan en esa región, especialmente en Baja California y Sonora, donde podrían registrarse lluvias fuertes.

En el centro del país también habrá condiciones de frío, particularmente durante las madrugadas y en las zonas montañosas. En las partes altas del Estado de México, por ejemplo, el pronóstico nacional contempla temperaturas de entre 0 y 5 grados Celsius.