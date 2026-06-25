Pacific Avenue refuerza su Comité de Inversiones, impulsa la IA y amplía su equipo

Pacific Avenue Capital Partners ("Pacific Avenue"), firma global de capital privado especializada en escisiones corporativas (corporate carve-outs) y otras operaciones complejas en el segmento middle market, ha anunciado hoy el nombramiento de Jonathan Sinnott como miembro del Comité de Inversiones, la creación de un equipo dedicado a la inteligencia artificial liderado por Al Rahrooh y respaldado por Ahsan Hashmi y Alejandro Urrea, así como la incorporación de Tyler Woodhouse, Adolfo Guerra y Francisco Lima para reforzar las áreas de operaciones de cartera y cumplimiento normativo, además de la incorporación de Saiesha Sharma al equipo de inversiones como asociada.

"Seguimos comprometidos con construir la mejor firma de capital privado para trabajar en Los Ángeles. El nombramiento de Jonathan para el Comité de Inversiones es un reconocimiento más que merecido a sus contribuciones y espero seguir contando con el impacto de su trabajo en este nuevo cargo. Además, la creación de nuestro equipo especializado en inteligencia artificial constituye una iniciativa crítica para la firma y creemos que generará una importante ventaja competitiva tanto para Pacific Avenue como para nuestras empresas participadas. También me complace dar la bienvenida a Al, Tyler, Adolfo, Francisco y a nuestra nueva asociada del equipo de inversiones, todos ellos con una experiencia excepcional que reforzará nuestra capacidad para ejecutar operaciones y generar valor en toda nuestra cartera", explicó Chris Sznewajs, fundador y socio director de Pacific Avenue Capital Partners.

Pacific Avenue se complace en anunciar el nombramiento de Jonathan Sinnott como miembro de su Comité de Inversiones. Sinnott se incorporó a Pacific Avenue en 2018 y desde entonces ha sido promocionado al cargo de director general (Managing Director). Durante su trayectoria en la firma, ha centrado su actividad en la identificación de oportunidades de inversión, la ejecución de operaciones, los procesos de due diligence y las operaciones de cartera. Su nombramiento para el Comité de Inversiones refleja tanto sus contribuciones a la firma como el creciente papel de liderazgo que desempeña dentro de la organización. Antes de incorporarse a Pacific Avenue, formó parte del grupo de Situaciones Especiales de Oaktree Capital Management y del equipo de Patrocinadores Financieros de Credit Suisse. Obtuvo un MBA por la UCLA Anderson School of Management y una licenciatura por la Universidad de Pensilvania.

La creación de un equipo especializado en inteligencia artificial ha sido una iniciativa clave para la firma y desempeñará un papel fundamental en la estrategia de Pacific Avenue para impulsar la creación de valor en toda su plataforma de inversión. El equipo está dirigido por Al Rahrooh, principal y responsable de Inteligencia Artificial. Antes de incorporarse a Pacific Avenue, Rahrooh ocupó el cargo de director de Tecnología (Chief Technology Officer) en varias organizaciones respaldadas por capital riesgo y fue cofundador de LeNgineer, una empresa de investigación y desarrollo que obtuvo financiación del programa SBIR de la NASA para desarrollar soluciones de inteligencia artificial destinadas al Space Launch System. Rahrooh es licenciado en Ciencias Biomédicas por la Universidad de Florida Central y actualmente es candidato a doctor en Informática Médica por la UCLA. Junto a él trabajarán los ingenieros de software asociados Ahsan Hashmi y Alejandro Urrea.

Ahsan Hashmi se incorpora a la firma como ingeniero de software asociado. Antes de unirse a Pacific Avenue, trabajó en la NASA y en diversas organizaciones especializadas en ingeniería de datos y soluciones de inteligencia artificial basadas en la nube. Es licenciado por la Universidad de Florida Central y posee un máster en Informática por la Universidad de Buffalo.

Alejandro Urrea se incorpora a la firma como ingeniero de software asociado. Antes de unirse a Pacific Avenue, dirigió proyectos de inteligencia artificial e ingeniería de software en distintas organizaciones, diseñando e implantando sistemas de inteligencia artificial para entornos de producción. Es licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Florida Central.

El equipo centrará su actividad en dos áreas: avanzar en los procesos internos de inversión y operaciones de la firma e implantar soluciones basadas en inteligencia artificial directamente en las empresas de la cartera de Pacific Avenue. La firma considera que esta iniciativa representa una oportunidad significativa para incrementar el valor de su cartera.

Pacific Avenue también ha ampliado su equipo con la incorporación de nuevos profesionales en las áreas de operaciones de cartera y cumplimiento normativo. Tyler Woodhouse se incorpora como director principal de Operaciones de Cartera. Antes de unirse a Pacific Avenue, fue director del equipo de Portfolio Operations de Atlas Holdings y anteriormente formó parte del equipo de Private Equity Services de Alvarez & Marsal. Posee un MBA del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y una licenciatura en Ciencias por la Academia Militar de Estados Unidos en West Point.

Adolfo Guerra se incorpora a la firma como vicepresidente de Operaciones de Cartera. Antes de unirse a Pacific Avenue, ocupó el cargo de Engagement Manager en L.E.K. Consulting. Es ingeniero industrial por la UFMG de Brasil y posee un MBA por INSEAD.

Francisco Lima se incorpora a la firma como responsable de Cumplimiento Normativo (Compliance Manager). Antes de unirse a Pacific Avenue, fue Compliance Associate en Clearlake Capital Group, L.P. Es licenciado en Dirección y Economía de Empresas por la Universidad de California en Merced, con una especialización secundaria en Ciencia Política.

Por último, Pacific Avenue da la bienvenida a Saiesha Sharma al equipo de inversiones como asociada. Antes de incorporarse a la firma, Sharma fue analista de capital privado en CC Industries. Es licenciada en Finanzas por la Universidad de Indiana, con una especialización secundaria en Ciencias de la Computación.