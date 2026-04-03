NASA en vivo: icónico personaje de Sailor Moon roba cámara durante misión Artemis II

La misión Artemis II ya era tendencia mundial por su importancia científica: se trata del primer viaje tripulado que rodeará la Luna en más de cinco décadas. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que un pequeño detalle robara parte del protagonismo.

Durante la transmisión oficial en vivo, seguidores atentos notaron la presencia de un peluche del icónico gato blanco de Sailor Moon, conocido como Artemis, compañero de Sailor Venus. El objeto apareció discretamente en el entorno del control de misión, pero fue suficiente para que internet estallara.

El hallazgo no tardó en viralizarse, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del día y demostrando cómo incluso en los entornos más científicos hay espacio para referencias culturales.

Artemis de Sailor Moon

La coincidencia que volvió loco a internet

El fenómeno no terminó ahí. Los fans encontraron aún más coincidencias que elevaron la emoción con el nombre de la misión, Artemis II, coincide con el del personaje del anime.

Además, en la historia de la serie, la gata Luna es clave en el desarrollo de la trama, y curiosamente, la Luna es precisamente el destino central de esta misión espacial.

Este paralelismo entre ficción y realidad generó todo tipo de teorías, memes y comentarios, con usuarios celebrando lo que interpretaron como un “guiño cósmico” entre el anime japonés y la exploración espacial moderna.

La misión Artemis II de la NASA

Sailor Moon en la NASA

Otro detalle que llamó la atención fue la aparición de un especialista del centro de control con un accesorio temático de la serie. En la transmisión se pudo ver claramente un peluche de Sailor Moon, lo que confirmó que dentro de la agencia también hay fans declarados, conocidos como “moonies”.

Este tipo de elementos humanizan las misiones espaciales, mostrando que detrás de los grandes avances científicos hay personas con intereses y pasiones diversas.

Sailor Moon

El viaje que marcará una nueva era

Más allá del momento viral, la misión tiene objetivos clave. La tripulación recorrerá miles de kilómetros más allá del lado oculto de la Luna, alcanzando distancias impresionantes y ofreciendo vistas únicas desde la nave Orion.

Desde sus ventanas, los astronautas podrán observar la Luna en primer plano mientras la Tierra aparece como un punto distante en el espacio, a unos 370 mil kilómetros de distancia.

Este viaje representa un paso fundamental para futuras misiones tripuladas, incluyendo el eventual regreso humano a la superficie lunar.

Misión Artemis II Reuters

Japón también celebra… con anime incluido

El impacto del momento llegó incluso a la JAXA, que compartió un video celebrando los avances de la misión. En ese clip también se puede observar el famoso peluche, lo que reforzó la conexión cultural entre Japón, el anime y la exploración espacial.

La conexión de Sailor Moon con el espacio es real

La relación entre Sailor Moon y el espacio no es casual. Su creadora, Naoko Takeuchi, ha demostrado en múltiples ocasiones su fascinación por el cosmos.

En su obra, particularmente en historias cortas del manga, relató su visita al Centro Espacial Kennedy, experiencia que influyó directamente en su narrativa.

Incluso fue invitada en 1994 a presenciar el lanzamiento de la astronauta japonesa Chiaki Mukai a bordo del transbordador Columbia, un momento que consolidó su vínculo con la exploración espacial.

El “cameo” del gato de Sailor Moon no cambia el curso de la misión, pero sí deja una huella memorable en la audiencia global. Este tipo de momentos recuerdan que la exploración espacial no solo trata de cifras y tecnología, sino también de inspiración, imaginación y conexión humana.

Y esta vez, esa conexión llegó en forma de un pequeño gato blanco que, sin decir una palabra, logró conquistar tanto a fans del anime como a entusiastas del espacio.

AAAT*