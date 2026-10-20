Jugosas chuletas de cerdo a la jardinera, una receta fácil para la comida

Después del pollo, el cerdo es una de las proteínas más comunes en la cocina mexicana. No lo dejes para ocasiones especiales, mejor prepara estas chuletas de cerdo a la jardinera, son fáciles y quedan muy jugosas.

Una de las razones por las que muchas personas prefieren evitar el cerdo, es porque se considera una carne muy grasosa y mala para el corazón. Sin embargo, existen cortes magros que aportan una buena cantidad de proteínas, además de vitaminas del grupo B.

El lomo es la opción por excelencia, pero las chuletas también pueden ser bajas en grasa. El secreto está en que sean de la zona del lomo y retirarles la grasa visible de los bordes. Si, además, les agregas vegetales, se convierten en una comida completa y nutritiva.

Estas chuletas de cerdo a la jardinera combinan el sabor de la carne con salsa de jitomate y una mezcla de verduras, como zanahorias, chícharos y papa. Sigue el paso a paso y prepáralas en casa.

Las chuletas de cerdo pueden ser un corte magro Canva

¿Cómo hacer chuletas de cerdo a la jardinera?

Ingredientes:

4 chuletas de cerdo, no muy delgadas

3 jitomates maduros

1 zanahoria, pelada y cortada en cubos pequeños

1 papa, pelada y cortada en cubos pequeños

½ taza de chícharos frescos

½ taza de ejotes picados

¼ cebolla blanca

1 dientes de ajo

1 taza de caldo de pollo o agua

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal y pimienta negra al gusto

Preparación:

Seca las chuletas de cerdo con papel de cocina y sazónalas con sal y pimienta por ambos lados. Tip: al secarlas ayudas a que se cree una costra homogénea al dorarla y se conserven los jugos. En una cacerola amplia, calienta el aceite a fuego medio y acomoda las chuletas sin encimarlas. Fríelas hasta que estén doradas por ambos lados y retíralas; reserva en un plato mientras sigues con el resto. Licúa los jitomates con la cebolla, ajo y media taza del caldo de pollo hasta tener una mezcla homogénea sin trozos grandes. Puedes agregar un chile verde o serrano para el toque picante. Vierte el puré en la misma cacerola donde freíste las chuletas y raspa el fondo por si quedaron restos de la carne incorporarlos. Cocina hasta que el tomate cambie de color a un tono más oscuro. Rectifica la sazón y añade sal si es necesario. Incorpora los vegetales (zanahoria, papa, chícharos y ejotes) junto con el resto del caldo. Mezcla para integrar y regresa las chuletas a la cacerola, cubriéndolas con las verduras y la salsa. Tapa la cacerola y cocina a fuego medio-bajo por 20 o 25 minutos, hasta que las verduras estén suaves y la carne bien cocida. Tip: si durante la cocción el líquido se reduce y espesa mucho, agrega un poco de agua caliente. Apaga el fuego y dejar reposar por cinco minutos antes de servir las chuletas a la jardinera. Acompáñalas con arroz blanco o tortillas para una comida completa.

Si ya no sabes qué hacer de comer, cambia las pechugas y los bistecs asados por estas deliciosas chuletas a la jardinera y comprueba que el cerdo también puede ser una comida nutritiva.