Reconoce el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho, que la indefinición para elegir al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se tiene que corregir en el Congreso de la Unión.

“La reforma al Poder Judicial (de 2024) era necesaria, pero siempre, cuando se hace una reforma tan profunda y de tal calado, quedan muchas cosas por componer y todas las leyes son perfectibles. Ese es el trabajo del Poder Legislativo y yo creo que hay distintas aristas que se tienen que arreglar ahora respecto a la reforma del Poder Judicial”, expresó el legislador ecologista.

“Yo creo que la reforma al Poder Judicial era necesaria, pero siempre, cuando se hace una reforma tan profunda y de tal calado, quedan muchas cosas por componer y todas las leyes son perfectibles”, sostuvo.

En entrevista, Bolaños-Cacho informó que el próximo lunes recibirá en la Cámara de Diputados al ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, quien solicitó una reunión para exponer una posible iniciativa de reforma judicial.

El encuentro se realizará con la participación del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y el propio presidente de la Mesa Directiva, adelantó.

Sin embargo, aclaró que desconoce si entre los temas que abordará el ministro estará la sucesión en la presidencia del máximo tribunal, asunto que también fue tratado durante la reciente visita del ministro presidente al Senado de la República.

Cuestionado respecto a si esa antinomia no pone en riesgo la propia gobernabilidad del Poder Judicial, Bolaños-Cacho consideró que las diferencias entre los ministros deben resolverse mediante el diálogo y la política, y rechazó intervenir en la controversia interna del Poder Judicial.

“El respeto al Poder ajeno entonces es la paz. Ya tenemos suficientes desacuerdos en la Cámara de Diputados como para que el presidente de la Cámara de Diputados se esté metiendo en los conflictos internos del Poder Judicial. Yo les deseo que usen la política y el diálogo”, afirmó.

No obstante, insistió en que el Poder Legislativo debe atender las deficiencias de la reforma judicial y escuchar los planteamientos de los ministros para determinar qué cambios legales o constitucionales son necesarios.

“Todo lo que debamos de hacer para perfeccionar nuestra democracia, nuestro sistema electoral y nuestro sistema jurídico, lo debemos de hacer en la Cámara de Diputados”, subrayó.

Además, celebró que el ministro presidente busque mantener una coordinación institucional con el Congreso, al considerar que el diálogo entre los tres poderes de la Unión fortalece a la República.

“La Cámara de Diputados está abierta para todas y para todos”, concluyó.

Antinomia en PJ: imposición fraudulenta de Morena, dice PAN

El Partido Acción Nacional consideró que la antinomia constitucional es una “imposición fraudulenta de Morena”, avalada con la reforma judicial de 2024, que permitió “tomar por asalto el Poder Judicial”.

“Nosotros advertimos desde el principio que Morena, cuando hizo esta malograda imposición fraudulenta de la reforma, además de tomar por asalto al Poder Judicial”, expresó el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara Baja, Elías Lixa.

El legislador aseguró que en su bancada habían señalado, durante las primeras discusiones de dicha reforma, la contradicción directa entre los artículos 94 y 97 de la Constitución, respecto a cómo se elige y cuánto dura en el cargo quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Lo hicieron mal porque dejaron contradicciones en la propia norma y como esa hemos ya visto una serie de defectos en la propia Reforma Judicial que ha dejado más dudas que certezas”, dijo.