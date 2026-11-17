La Presidenta llegó a China en un vuelo comercial que hizo escala en Tijuana. Parece anécdota de austeridad, pero describe el viaje entero: para México, cualquier ruta hacia Asia pasa primero por la frontera norte. Donald Trump se encargó de recordarlo con puntualidad casi teatral. El jueves 12 amenazó en Truth Social con duplicar los aranceles si México no detiene a la caravana que salió de Tapachula, y este lunes, mientras Claudia Sheinbaum aterrizaba en el aeropuerto de Bao’an, repitió la advertencia. El mensaje no era migratorio. Era un aviso de quién manda en la relación.

Por eso conviene medir con cuidado lo que la Presidenta puede ganar en Shenzhen, donde su agenda del martes incluye a Xi Jinping, a Mark Carney y un foro con empresarios de las 21 economías de APEC a quienes presentará el Plan México. La tentación sería convertir la foto con Xi en un desplante soberanista. Sería un error caro.

Los números explican la cautela. Entre enero y septiembre, México le compró a China casi 106 mil millones de dólares y le vendió poco más de 11 mil. El déficit es de 94 mil 878 millones: por cada dólar que le vendemos le compramos nueve y medio. Además, desde enero aplicamos aranceles de 5 a 50% a 1,463 fracciones de países con los que no tenemos tratado, y Pekín respondió en agosto con cuotas antidumping de hasta 51.6% a la nuez pecanera mexicana. Sheinbaum no llega como aliada que cambia de bando. Llega como una socia incómoda que le cerró la puerta a buena parte de lo que China vendía aquí y que ahora necesita su inversión.

Ahí está la primera oportunidad. La inversión china en México del primer semestre ya superó la de todo 2025. En octubre, el Congreso aprobó un filtro para adquisiciones extranjeras en sectores sensibles, y ese filtro puede venderse en dos direcciones. A Pekín le dice bajo qué reglas puede instalarse aquí: con contenido local, con proveedores mexicanos, con tecnología solar que el gobierno quiere traer. A Washington le demuestra que México no es la puerta trasera que Jamieson Greer intenta tapiar con reglas de origen más estrictas en la revisión del T-MEC. Inversión vigilada y a la vista de todos, que es lo contrario de la triangulación.

La segunda tiene que ver con el calendario. Trump llega a Shenzhen después de la derrota en las intermedias del 3 de noviembre, con un Capitolio que le será menos dócil y con la autoridad de quien empieza a contar los meses que le quedan. En su tercera reunión del año con Xi, la rivalidad entre las dos potencias se negociará por encima de nosotros. Sheinbaum ya lo dijo: un acuerdo entre ambos sería bueno para México. Tiene razón. Ningún país gana tanto con una tregua duradera entre sus dos principales socios comerciales, y ninguno pierde más si se rompe.

¿Cómo se capitaliza el viaje, entonces? Con una agenda china acotada y verificable, sin tratado de libre comercio a la vista, que pida cosas concretas: que se retire el castigo a la nuez, que se abra mercado a más productos agropecuarios y que cada inversión anunciada quede ligada a empleos y proveedores de aquí. La reunión con Carney importa casi tanto como la de Xi, porque Canadá negocia la misma revisión con el mismo interlocutor. Y hacia adentro hace falta una comunicación honesta, que no presente el encuentro con Xi como contrapeso a Washington, porque no lo es ni lo será pronto. Sheinbaum regresa el 20 de noviembre, a tiempo para el desfile de la Revolución. Lo que traiga en la maleta se va a revisar primero en la aduana de Washington. Ojalá que, además de la foto, traiga papeles firmados. En esa aduana siempre los piden.

ADDENDUM

Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo, es el primero, y hasta ahora único, candidato a gobernador signado por el PRI y el PAN rumbo a 2027. Conviene registrarlo porque contradice lo que Jorge Romero había anunciado, que Acción Nacional competiría solo en los estados, postura que Alejandro Moreno despachó acusando a los panistas de “lloriquear”. En Sonora ganó el pragmatismo, y tiene lógica: Antonio militó más de 20 años en el PRI antes de pasarse al PAN en 2018, ganó y refrendó Hermosillo con la alianza de ambos partidos, y las encuestas lo colocan como el opositor más competitivo del estado, en una gubernatura que, además, durará apenas tres años. Si la alianza todavía tiene algo que ofrecer, Sonora será el primer lugar donde lo sepamos.