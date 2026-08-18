Que avisen

Hay decisiones que producen exactamente lo contrario de lo que buscaban. Hasta el 13 de agosto, Andrés Manuel López Beltrán (aka Andy) era un exsecretario de Organización de Morena con una candidatura por delante en el sexto distrito de Tabasco y una lista muy incómoda de señalamientos encima. Desde el 14 es otra cosa. Es un agraviado. Y en México el agravio no es un accidente biográfico: es una carrera política completa, con su liturgia, su calendario y su electorado.

Sospecho que en Washington nadie hizo esa cuenta. La revocación de una visa es, para el Departamento de Estado, un trámite de bajo costo, no requiere pruebas, no admite apelación, no se explica. Un instrumento barato para mandar mensajes caros, pero al no decir por qué, Estados Unidos dejó vacante el terreno donde se define el episodio, y ese vacío lo llenó él, la misma noche, con una carta en Instagram. Fue el primero en hablar y por eso el primero en encuadrar, la sanción quedó convertida en persecución antes de que nadie preguntara si había expediente.

Y si la revocación no fue estratégica, lo que vino después tampoco. Christopher Landau, subsecretario de Estado, respondió con una foto suya e invitación a llenar las palomitas, porque lo que sigue va a encantarnos. No mencionó a nadie, pero lo mencionó a todo el mundo, un funcionario de ese rango no debería tratar la política interna de un vecino como entretenimiento. Cada tuit así le regala a López Beltrán la prueba visual de que del otro lado hay burla, no procedimiento.

El resultado es una paradoja que conviene mirar sin gusto ni alivio. EU ni catapultó ni sepultó políticamente a Andy: lo blindó. Le subió el piso y le puso techo —más difícil de desplazar dentro de su movimiento, más difícil de promover fuera, porque nadie que negocie el T-MEC quiere en la mesa a un dirigente declarado indeseable—, la peor combinación para el gobierno que tiene que convivir con él, un actor fabricado desde afuera por quienes querían justamente lo contrario.

Pero la columna tiene que salirse del personaje, porque es lo menos interesante de esto. Los recuentos periodísticos hablan de más de 50 políticos y funcionarios mexicanos con la visa cancelada; 13 lo han reconocido desde mayo de 2025: gobernadores, alcaldes, legisladores, dirigentes partidistas, gente del Poder Judicial. De casi ninguno se conoce la causa; algunos se enteraron en la garita, con la familia en el coche. El gobierno mexicano, según la Presidenta, no recibe información de esos casos, porque son datos personales.

Esa respuesta es cierta, pero insuficiente. La sección 222(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad protege el expediente del solicitante, no la relación entre dos Estados. Una cosa es que Washington no pueda publicar por qué retiró una visa, y otra que pueda ir depurando, sin avisar, el padrón de quienes participan en la vida pública mexicana. Cuando la persona afectada aparece en una boleta o firma resoluciones judiciales, la decisión dejó de ser consular, es política y se notifica, aunque sea en privado.

De ahí lo que tendría que hacer la Presidenta —y que no tiene que ver con defender a nadie; funciona mejor si no menciona a los demás de esa lista—. México tendría que solicitar, por la vía diplomática, un protocolo de notificación institucional, que cuando EU revoque la visa de una persona políticamente expuesta —cargo público, candidatura, dirigencia, función jurisdiccional— lo comunique a la Cancillería por los canales que ya existen. No los motivos del expediente, sino la existencia del acto. Si hay investigación detrás, que llegue a la fiscalía y un juez haga su trabajo; si no hay nada, que se sepa también.

Es una petición modesta y por eso mismo poderosa. No pide un favor, pide un método. No protege a un apellido, protege un principio que sirve igual al PRI, al PAN y a quien gobierne en 2030. No obliga a Sheinbaum a apostar por la inocencia de nadie, justo la trampa en la que la quieren meter. Y tiene una virtud adicional, la respuesta la retrata. Si Washington acepta, México gana un canal donde hoy tiene un vacío; si calla, ese silencio queda como constancia de que las visas dejaron de ser un asunto migratorio hace rato.

Lo único que no puede hacer el gobierno mexicano es seguir enterándose por Instagram ni reclamar ahí ni recibir la burla por X ni responder en conferencia. Hay embajadas, notas diplomáticas, mecanismos aburridísimos, pero vigentes para esto. Úsenlos. Que avisen.