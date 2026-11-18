Miguel Ángel Félix Gallardo murió el domingo, a los 80 años, en una cama del Hospital Country 2000 de Guadalajara, la misma ciudad donde lo detuvieron en abril de 1989. Lo habían sacado de Puente Grande el viernes con la oxigenación desplomada y el parte oficial habla de falla orgánica múltiple. Un juez le había concedido terminar su condena en una casa de Zapopan, pero el traslado nunca ocurrió porque las autoridades no encontraron un brazalete confiable. Murió preso. Su obra, en cambio, anda suelta desde hace casi 40 años.

Félix Gallardo fue probablemente el único capo de su generación que no venía de la sierra. Nació en las afueras de Culiacán en 1946, entró a la policía judicial y acabó como escolta de la familia del gobernador Leopoldo Sánchez Celis, de cuyo hijo Rodolfo fue padrino de bautizo. Ahí aprendió algo que ningún gomero sabía: cómo se mueve el poder por dentro, a quién se le paga, cuánto y cada cuándo. Ese conocimiento fue su verdadera materia prima.

Antes de él, el narco mexicano vendía mariguana y goma de opio a compradores del otro lado. Félix Gallardo lo convirtió en una industria. Con el hondureño Ramón Matta Ballesteros como enlace, pactó con los colombianos que ellos pondrían la cocaína y sus hombres la cruzarían a Estados Unidos, y así México se volvió el trampolín del mercado más rico del mundo. Hubo plantíos industriales como El Búfalo, en Chihuahua, y una flota de aerotaxis para mover la droga y un joven Joaquín Guzmán aprendiendo logística aérea a su lado. En las guanteras de sus hombres viajaban credenciales de la Dirección Federal de Seguridad. Lo que era contrabando de rancho se volvió una empresa con organigrama y nómina de funcionarios.

Netflix contó esa historia en Narcos: México, que se estrenó en noviembre de 2018 con Diego Luna en el papel de El Padrino. En entrevista en Imagen Radio, el especialista en narcotráfico y seguridad David Saucedo me dijo que la investigación detrás de la serie era muy sólida y veraz. La serie, con sus licencias dramáticas, retrata con bastante fidelidad a un hombre que entendió antes que nadie que el negocio no podía existir sin el Estado.

El asesinato de Enrique Camarena en 1985 fue su gran error de cálculo. Washington no lo perdonó. Cuatro años después lo detuvo Guillermo González Calderoni, compadre suyo. Desde la cárcel, según la versión más aceptada, convocó en Acapulco a la generación siguiente y repartió las rutas: Tijuana para los Arellano Félix, Juárez para los Carrillo Fuentes y Sinaloa para El Chapo y El Güero Palma. Ese reparto es el mapa con el que todavía leemos los periódicos.

¿Se parece el México de hoy al que dejó prosperar a Félix Gallardo? Más de lo que quisiéramos. Él creció a la sombra de un gobernador; hoy una corte federal de Nueva York tiene acusados a Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios sinaloenses. Él tenía amigos en la DFS; hoy los hermanos Farías Laguna, mandos de la Marina, están en el centro de la red de huachicol fiscal. La presión de afuera también se repite. Entonces fue el crimen de un agente de la DEA; ahora Washington retira visas a más de 50 políticos mexicanos y amenaza con operar en nuestro territorio.

Hay una diferencia, y no es tranquilizadora. Félix Gallardo ordenaba. Su sucesión fue un reparto negociado en una casa de Acapulco. La de ahora es una guerra. Desde que El Mayo Zambada fue llevado a EU en 2024, Chapitos y Mayiza se disputan Sinaloa; octubre cerró con 191 homicidios en el estado, la cifra mensual más alta del año, y el 9 de noviembre el gobierno federal reconoció que no ha recuperado la paz. El estado está partido en bloques y el CJNG ya se alió con una de las facciones. Sin un padrino que reparta, cada plaza se pelea calle por calle.

El Padrino murió de viejo, con dos condenas encima y sin haber pisado la casa que le prometieron. La industria que inventó sigue funcionando con las piezas de siempre: autoridades que cobran por mirar a otro lado y un mercado al norte que no deja de comprar. Mientras eso no cambie, alguien seguirá repartiendo plazas, tenga o no el apodo.