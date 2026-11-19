Claudia Sheinbaum llegó a Shenzhen en un vuelo comercial que salió de Tijuana. Lo primero que hizo al aterrizar fue comer tacos con mexicanos que viven allá y entregarle el distintivo Hecho en México al restaurante Tequila Coyotes. Es una postal, y marca el tono del viaje: la Presidenta fue a China a mostrarse cómoda en un lugar donde a EU no le gusta verla cómoda. Toca preguntar qué trae de regreso.

Con Xi Jinping se reunió el martes, en la residencia Qilin. Habló de “una nueva era de cooperación para el desarrollo”; él pidió una relación basada en estabilidad, entendimiento y beneficios compartidos. Se habló de hospitales inteligentes, de convertir basura en energía, de paneles solares y de que más productos mexicanos lleguen a China. No se ha hecho público un solo acuerdo firmado ni una cifra de inversión.

Esa reunión hay que leerla con los números enfrente. De enero a septiembre México le compró a China cerca de 106 mil mdd y le vendió unos 11 mil millones, según el IMCO. Desde enero, además, el gobierno aplica aranceles de entre 5 y 50% a 1,463 fracciones de 17 sectores, y China es el país más afectado. Aun así, Shenzhen recibió con alfombra roja y ramos de flores a la Presidenta que le subió los aranceles. Pekín juega a largo plazo, y esta semana le bastaba con que México no cerrara la puerta.

Con Mark Carney la conversación fue más concreta. Reafirmaron su compromiso con la renovación del T-MEC, presumieron un aumento de 19% en el comercio bilateral en los primeros nueve meses del año y acordaron acelerar el plan de acción de 2025, que ya suma más de 130 iniciativas, además de cooperar más en seguridad, defensa y minerales críticos. En julio EU se negó a renovar el tratado en sus términos actuales, y desde entonces vivimos de revisión anual en revisión anual. México y Canadá llegaron a Shenzhen como dos socios que se necesitan para no sentarse solos frente al tercero.

Y el tercero apareció. El jueves pasado la Presidenta había dicho “en China no” a la posibilidad de verse con Donald Trump. El miércoles se vieron unos 20 minutos en el hotel The Langham, con Ebrard y Rubio en la mesa. “Vamos muy avanzados. Fue una muy buena reunión, muy agradable”, contó Sheinbaum en enlace con Palacio Nacional. Quedaron de verse en diciembre, en la cumbre del G20 en Florida. No hubo compromisos con fecha ni cifras.

Según ella, Trump estaba de muy buen ánimo. Es un presidente que acaba de perder las intermedias y que la semana pasada amenazó con duplicar los aranceles a productos mexicanos si México no frenaba una caravana migrante. Un Trump golpeado en casa puede volverse más flexible o más agresivo hacia afuera, y con él ambas cosas suelen pasar en la misma semana. La cita ocurrió en suelo chino, un día después de que la Presidenta se sentara con Xi. Ella puso a prueba su tesis de que México puede hablar con todos sin pedirle permiso a nadie, y por ahora la tesis aguantó.

¿Qué trae entonces en la maleta? Fotos, un frente común con Canadá, una cita en Florida y ningún papel firmado con China. Trae, sobre todo, la estafeta de APEC 2028, que fue la razón original del viaje. Eso es lo que más trabajo va a costar.

México ya fue anfitrión en 2002, en Los Cabos, con Vicente Fox. Aquel mundo todavía creía en el libre comercio sin asteriscos. La cumbre de 2028 llegará con el T-MEC en revisión, con aranceles cruzados y, si se respeta el calendario habitual de noviembre, a días o semanas de la elección presidencial en EU. Al anfitrión le toca fijar la agenda y sentar en la misma mesa a Xi Jinping y a quien gane esa elección. La Presidenta ya lo invitó. Habrá que ver cómo se le recibe con un déficit que pasa de 94 mil mdd y aranceles de hasta 50% a sus productos, y cómo se le explica eso al vecino del norte.

Ante los empresarios de APEC, Sheinbaum dijo que el desarrollo de una nación no debe significar la caída o el estancamiento de otra. Es una buena frase para un foro. Para un país que depende de un solo cliente es también una apuesta arriesgada, y me parece que la presidenta lo sabe.

Todavía no sabemos en qué ciudad será la cumbre ni con qué presupuesto. Sí sabemos que hay dos años para decidir qué queremos que vean 21 economías cuando lleguen. Una buena foto, Shenzhen lo acaba de demostrar, se consigue en una tarde. Un acuerdo firmado, no.