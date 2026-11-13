La envidia a Nvidia

Casi nadie lo recuerda, pero el nombre de Nvidia viene del latín invidia, envidia. Sus fundadores querían que la competencia los mirara con celos. Treinta y tres años después lo consiguieron de sobra, y esta semana Jensen Huang está pagando la cuenta.

El domingo 8 de noviembre, Huang envió una carta a sus empleados en la que admitió haber sido infiel a su esposa. “No hay excusa para lo que hice”, escribió. Sin embargo, la controversia va más allá de su vida personal. La otra mujer es Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed, empresa de Singapur cuya filial en Malasia compró al menos cuatro mil 800 millones de dólares en equipos con chips de Nvidia entre 2024 y 2026. Según The New York Times, agencias estadunidenses la vinculan con el espionaje chino. Marco Rubio supervisó un memorando clasificado sobre el caso. Nvidia investiga posibles filtraciones; Pekín rechaza las acusaciones.

El mercado no esperó. La acción cayó 4% el lunes y otro 6% el martes, y la empresa bajó al tercer lugar mundial por valor de mercado. Hay una demanda colectiva de accionistas. El 18 de noviembre tres comisiones de la Cámara de Representantes lo quieren a puerta cerrada, y en enero, con los demócratas al mando del Congreso, Elizabeth Warren podría citarlo desde el Senado.

El contraste es Elon Musk. Tiene una gigafactory en Shanghái, mantuvo conversaciones frecuentes con Vladimir Putin, según The Wall Street Journal, y tuvo hijos con una directiva de una de sus empresas. Incluso hizo aquel saludo con el brazo extendido durante la toma de posesión. Nada de eso lo alejó del círculo de poder, durante meses despachó desde el gobierno de Trump. La ironía es que Musk salió en defensa de Huang. Respaldó el mensaje de un socio de Sequoia que calificó el escándalo de “increíblemente tonto”, pero consideró al empresario irreemplazable. Trump dijo no saber de ninguna falta. ¿Por qué, entonces, un castigo tan brutal? Veo dos razones, y ninguna tiene que ver con la moral conyugal.

La primera es que en Washington casi no queda consenso bipartidista sobre nada, salvo China. Los pecados de Musk viven dentro de la guerra cultural estadunidense, y ahí tiene una tribu que lo cuida. Huang no tiene tribu. Es un ingeniero nacido en Taiwán que pasó años cabildeando para relajar los controles de exportación y seguir vendiendo en China, y se hizo de enemigos en los dos partidos. Según el Times, a Trump le informaron de la vigilancia a Alice hace un año y no hizo nada. La pregunta incómoda es quién decidió sacar el expediente ahora, justo después de unas intermedias que ganaron candidatos críticos de la IA y en las que pasaron casi todas las consultas locales contra nuevos centros de datos.

La segunda le hace honor al nombre. Nvidia le cobra peaje a Microsoft, Amazon, Google, Meta y OpenAI, y sus clientes llevan años intentando fabricar chips para dejar de pagarle. El lunes, mientras Nvidia caía, AMD subió más de 10%. La acción ya venía en picada por el miedo a una burbuja. El escándalo le puso rostro a una venta que muchos fondos ya querían hacer.

Nada de esto absuelve a Huang. El que él controle el insumo más estratégico del planeta, se acerque tanto a la ejecutiva de un cliente investigado por desviar chips a China es, en el mejor de los casos, una imprudencia enorme. Pero el tamaño del castigo habla más de quienes lo aplican que de la falta.

¿Y México? En Guadalajara, Foxconn opera la planta más grande del mundo para ensamblar los servidores GB200 de Nvidia, y el país ya es el tercer exportador mundial de computadoras, detrás de Taiwán y China. En septiembre, frente a Marcelo Ebrard, Huang presumió que sus supercomputadoras de IA “se construyen en México” y quedó pactada una visita. Hoy parece improbable. Lo más delicado es el caso Supermicro, el otro expediente de contrabando de chips, que se armó con una empresa fachada en un tercer país. Si Washington endurece la vigilancia sobre la ruta de cada chip, los países de tránsito entrarán en la lista, y las aduanas ya las conocemos.

Una estrategia de inteligencia artificial que depende del ánimo de un solo hombre y de su relación con un solo presidente es frágil. En la guerra fría tecnológica, ser un eslabón confiable exige trazabilidad y aduanas limpias. Las naves industriales son la parte fácil.

Jensen Huang construyó la empresa que todos querían crear. Ahora descubre que en esta época el éxito se perdona, aunque genere envidias. Pero la cercanía con China, no.