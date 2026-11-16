Xalapa, a 2 de noviembre de 2026. Ante la denuncia pública difundida en redes sociales sobre el rodaje de Manos Negras, quiero fijar mi postura. Por respeto a la protagonista, que es menor de edad, y a su familia, no daré datos que permitan identificarlas.

Rechazo categóricamente que haya existido maltrato, explotación o abandono de la menor, de las comunidades o del equipo. Estas son las aclaraciones que puedo hacer con hechos verificables:

• Familia y tutela. La madre de la menor, su tutora legal, autorizó por escrito su participación y está presente durante el rodaje. En ningún momento se le ha pedido por parte de los integrantes de la producción que salga del set.

• Jornadas y cuidado. Las jornadas de la menor respetan 8 horas incluyendo descansos y comidas (siendo más específicos no superamos las 6 horas de trabajo real al descontar hora de comida, descansos y traslados). En el Artículo 175 bis se establece que “no se consideran trabajo las actividades que los menores de 15 años realicen bajo la supervisión de sus padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad”.

Estas actividades deben estar relacionadas con: creación artística, desarrollo científico, desarrollo deportivo, desarrollo de talento, ejecución musical o interpretación artística, en cualquiera de sus manifestaciones. A la menor se le pregunta siempre si desea continuar y puede detener una toma cuando quiera.

• Autoridades. En la primera semana de rodaje, el DIF de Actopan visitó la producción, revisó la documentación y entrevistó a la menor y a su madre, y concluyó su intervención sin solicitar la suspensión del rodaje.

• Comunidades. Las comunidades donde filmamos conocen el proyecto y lo han respaldado desde el inicio. Sus autoridades locales, actores y extras de la película y resto de habitantes pueden dar testimonio de ello.

• Contratos. Elenco y equipo cuentan con contratos firmados.

• Seguridad en locaciones. El hospital donde se filma es privado y autorizó el rodaje, que en ningún momento ha impedido el acceso ni la salida de las ambulancias. La escena de incendio que se menciona no forma parte del plan de rodaje. Cuando unas gallinas asustaron a una actriz, las retiré del set y no han vuelto a aparecer, como fue recomendado por mi equipo interno. Siempre llegando a acuerdos con la menor.

• Acompañamiento psicológico. La menor cuenta con el acompañamiento de una licenciada en psicología con cédula profesional y formación en psicología forense especializada en niñas, niños y adolescentes. La ayuda psicológica continuará una vez concluya el rodaje.

• Escenas íntimas. Para estas escenas, la producción cuenta con una coordinadora de intimidad, que trabaja junto con la psicóloga. No se rodarán escenas de intimidad sin la presencia de la coordinadora de intimidad y la psicóloga. Se aplica un protocolo que incluye set cerrado, presencia de la madre, aprobación por parte de ella del vestuario y de las protecciones, una señal para que la menor detenga la toma en cualquier momento y una sesión de cierre después de cada escena. Estas escenas se resuelven de forma simulada, sin contacto físico, sin exposición del cuerpo de la menor y sin que ninguna parte íntima se vea en cámara. Así ocurrió con la escena que menciona la denuncia: con el pleno consentimiento de la madre y de la menor, ella simuló el gesto, la cámara sólo registró la parte superior de su cuerpo y se utilizó una toalla de utilería.

Hoy, 2 de noviembre, la producción ajustó el llamado de rodaje para reforzar las medidas de cuidado y seguridad de la menor y del equipo.

Respeto a las personas que han dejado el proyecto y a las organizaciones que se pronuncian. Estoy dispuesto a reunirme con ellas y con las instituciones para atender sus preocupaciones con diálogo y con documentos a la vista.

Invito al IMCINE y a la instancia de protección de la infancia a supervisar el rodaje, como ya lo hizo el DIF y el Instituto de la mujer.

XAVI SALA

Guionista, director y productor de Manos Negras

RESPUESTA DE LA REPORTERA

La nota publicada el pasado 5 de noviembre en Excélsior bajo el título Manos negras. Focos rojos (y cuya versión web se difundió como Focos rojos y negligencia hacia actriz de 13 años en la cinta Manos negras provocaron renuncias) responde al rigor periodístico de documentar testimonios directos sobre las condiciones laborales y la falta de protocolos en el rodaje de Manos Negras, llevado a cabo en algunas localidades de Veracruz.

La información difundida se sustenta en entrevistas grabadas con dos de las siete personas que renunciaron en distintos días de un rodaje que duró oficialmente cuatro semanas. Sus nombres constan en archivos periodísticos y se resguardan por petición expresa para evitar represalias laborales en la industria cinematográfica.

Resulta revelador que el guionista, director y productor Xavi Sala adjunte como réplica un comunicado genérico fechado el 2 de noviembre —emitido tres días antes de que apareciera mi nota en este diario— y que incluso responda a señalamientos ajenos al artículo, como un incendio o la obstrucción de la entrada de un hospital, hechos que jamás se consignaron en lo que escribí y publiqué.

Por el contrario, en ese mismo texto el director confirma hechos centrales de la investigación: la existencia de denuncias previas, la intervención del DIF, la salida de personal del proyecto y el ajuste tardío de los llamados para reforzar el cuidado y garantizar que “no se rodarán” escenas de intimidad sin coordinadora ni psicóloga, medida determinada el 2 de noviembre, cuando la filmación ya llevaba tres semanas de haber iniciado.

Asimismo, en dicho documento el propio cineasta ofrece reunirse con quienes abandonaron la producción y con las organizaciones para “atender sus preocupaciones”, lo que evidencia que los señalamientos sobre el set tienen sustento real y no fueron desvirtuados por el pronunciamiento comunitario fechado el 11 de noviembre, suscrito por pobladores, extras y arrendadores que no corresponden a las cabezas de departamento ni al personal técnico y de producción que renunció.

En estricto apego a la ética periodística y al derecho de réplica, este espacio publica la postura del director y de las comunidades participantes, reiterando la solidez documental del trabajo publicado.

LUCERO CALDERÓN