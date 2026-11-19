El poeta, traductor y editor veracruzano José Luis Rivas, quien ha sido condecorado con la Medalla Bellas Artes de Literatura 2026, declaró en reciente entrevista que observa una considerable merma en la forma de expresión de las personas, un empleo de vocabulario muy reducido, ocasionado por la costumbre de escribir en el celular o en las pantallas, con el mínimo de palabras para darse a entender.

Nos comunicamos con una especie de retazos del idioma, con signos y números que pretenden representar palabras, con expresiones rudimentarias y repetitivas, en lugar de utilizar la variedad y riqueza disponible en el repertorio de nuestra lengua.

Quiero aplicar esta observación específicamente a los jóvenes reporteros que transmiten las noticias por televisión. No sé si son egresados de alguna escuela de periodismo o de comunicación, pero el hecho es que muchos no saben expresarse sin cometer errores o sin el empleo exagerado de “muletillas”. Hay algunos a los que les he contado que dicen “bueno pues” o “por supuesto” 10 veces en 30 segundos.

Y lo que más me sorprende es que nadie los corrija. Supongo que los conductores de los programas y los jefes de redacción están capacitados para hacerlo, pero no, los dejan hablar con todas sus limitaciones como si no importara expresarse ante el público de la mejor manera.

Esta tolerancia de los medios televisivos ante el mal uso del lenguaje contribuye a lo que el escritor José Luis Rivas llama hablar con retazos del idioma.

CARLOS VÁZQUEZ BAEZA

CUERNAVACA, MORELOS