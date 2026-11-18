Agradezco que Excélsior haya publicado mi postura. Le escribo con respeto, no para polemizar, sino para que quienes leen el periódico cuenten con información completa. Aclaro cinco puntos de la respuesta.

1. Mi comunicado. Tiene razón en que está fechado el 2 de noviembre, antes de su nota del 5 de noviembre. Respondía a la denuncia difundida en redes sociales, no a su artículo, y lo que se publicó el 16 de noviembre es ese comunicado, sin cambios.

2. El diálogo no es una confirmación. Ofrecí reunirme con quienes dejaron el proyecto y con las organizaciones porque creo en el diálogo, y lo sigo ofreciendo. No significa que sus señalamientos hayan sido confirmados.

3. Las medidas de protección. Su respuesta señala que la medida de contar con psicóloga y coordinadora de intimidad se determinó el 2 de noviembre, cuando el rodaje ya llevaba tres semanas. No fue así: ambas ya formaban parte del equipo antes de esa fecha. Mi comunicado describía el protocolo que se aplicaba, no una medida nueva, y sus bitácoras, que ya entregamos a las instituciones, lo documentan.

4. Las comunidades. El comunicado del 11 de noviembre está suscrito por 163 personas de seis comunidades, entre ellas actrices y actores de la película, extras, maestras y maestros y agentes municipales, y responde a lo que la denuncia plantea sobre el trato a las comunidades. No pretende hablar por el equipo técnico.

Trabajamos con un equipo profesional, con personas de hasta 30 años de experiencia y reconocimientos, y con muchas mujeres, que siempre han defendido los derechos laborales de quienes trabajan en el cine. Nadie de ese equipo habría permitido que se abusara de una menor ni de nadie. Cualquiera de esas personas, que estuvieron presentes durante el rodaje, puede dar testimonio de cómo se trabajó.

5. Las cifras. Su nota habla de siete personas que renunciaron; según mis registros fueron seis. Le agradeceré que me ayude a conciliar esa cifra. En un rodaje de cuatro semanas, seis personas dejaron el proyecto, antes o durante la filmación. Las que explicaron sus razones a la producción, por escrito o ante todo el equipo, hablaron de motivos personales. Además, un reportaje sustentado en dos testimonios, reservados por razones comprensibles, se beneficia de contrastarse con el resto del equipo, con las comunidades y con las autoridades que acompañaron el rodaje.

Asumo la responsabilidad que me corresponde como director y productor, y sigo abierto a dialogar con documentos a la vista. El DIF y el IMCINE revisaron la documentación del rodaje y la dieron por correcta.

XAVI SALA

GUIONISTA, DIRECTOR Y PRODUCTOR DE MANOS NEGRAS