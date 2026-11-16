Un sistema está listo para reventar

A mis hijas.

Los grandes cambios en la historia suelen ocurrir a partir de hechos aislados, que terminan por reventar a un sistema sometido a demasiadas presiones. Corrupción, intereses particulares, descontento social, actores supranacionales. La tensión se acumula conforme pasa el tiempo, y al final sólo se necesita de una chispa para encender el polvorín entero.

Nadie podía imaginar, en 1914, que un error del conductor del automóvil del archiduque de Austria terminaría en una conflagración mundial cuyas cicatrices aún no se han reparado por completo: la tensión se había acumulado en el sistema, sin embargo, y no era sino cuestión de tiempo que terminara por reventarse. Lo que pasó después lo sabemos de sobra: a los reclamos airados les siguieron las declaraciones de guerra, la división en bandos irreconciliables, las batallas crudelísimas en las trincheras mientras que los dirigentes se repartían el mundo desde sus palacios. La miseria humana, la ambición desmedida, el espacio que sabrían aprovechar los oportunistas de turno para inflar sus bolsillos. Las guerras, a final de cuentas, también son un negocio para unos cuantos.

Nadie podía imaginar, en 2024, que la aparición de un alto ejecutivo con su amante, en una fiesta en Taipei, desembocaría en un escándalo mundial cuyas proporciones reales aún no pueden determinarse. La tensión se acumula desde hace años, y no es sino cuestión de tiempo para que el sistema entero reviente de nuevo. Las señales se advierten en el horizonte: las guerras inexplicables, la economía mundial que no prospera, la división entre bandos irreconciliables dentro de un mismo territorio. Las nuevas tecnologías y la posibilidad de matar a distancia; el impacto de las redes sociales, y la deshumanización absoluta del adversario. “Voy a aniquilar a una civilización entera si no llegamos a un trato”, aseguró el presidente norteamericano en abril pasado, en referencia al conflicto que desató con Irán. El mandatario, desde entonces, ha convertido la amenaza de un ataque nuclear en un componente más de su mensaje cotidiano.

Nunca antes, en la historia contemporánea, nos habíamos encontrado en una situación así. El pueblo norteamericano, el mismo que elevó a Trump al poder en dos ocasiones, le acaba de expresar su repudio inequívoco en las urnas; la respuesta del presidente, sin embargo, no ha sido otra más que doblar la apuesta. El tiempo se agota, no sólo para un mandatario que sabe que su periodo termina y no podrá reelegirse, sino —sobre todo— para quienes apostaron a un futuro bajo su cobijo. Funcionarios mediocres, empresarios dispuestos a cualquier cosa. La misma receta de siempre: miseria humana, ambición desmedida, el espacio que —sin duda— han sabido aprovechar los oportunistas del presente no sólo para inflar aún más sus bolsillos sino para convertir sus ideas tecnofascistas en políticas públicas. Corrupción, intereses particulares, descontento social, actores supranacionales: todos los ingredientes están ahí. La tensión se ha acumulado desde que Trump regresó al poder y, en este momento, sólo sería necesaria una chispa para volver a incendiar el polvorín entero.

Los grandes cambios suelen ocurrir a partir de hechos aislados. El mundo está en riesgo, sin duda alguna, y en este sentido las próximas 72 horas serán cruciales. La reunión de la APEC, a celebrarse en los próximos días, será el foro que permitirá el encuentro personal entre los mandatarios de China, Rusia y los EE. UU., justo en el momento en que el presidente norteamericano se ha convertido en un pato cojo al interior de su país —y un lastre real para su partido—, pero cuyas atribuciones le permiten aún tomar medidas draconianas en cuanto a política externa. Trump tiene sed de venganza, y quiere demostrar poder: el mandatario, de ahora en adelante, no estará buscando quién se la hizo sino a quién cobrársela. El sistema, por desgracia, está listo para reventar.