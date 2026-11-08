Sí, la culpa la tiene Lorenzo

En México, un político puede dormir tranquilo en cuanto encuentra a quién echarle la culpa. El actual régimen ha perfeccionado este mecanismo hasta convertirlo en un reflejo y se ha acostumbrado a buscar responsables siempre antes de 2018. El escándalo de corrupción del INE ha servido para poner en práctica el procedimiento una vez más, sacando a la luz a Lorenzo Córdova, exconsejero presidente. Felipe Calderón y Genaro García Luna se salvaron únicamente porque incluirlos también en las compras de material electoral habría requerido un esfuerzo narrativo que Palacio Nacional no estaba dispuesto a hacer.

Con Córdova a bordo, se ha querido lograr la hazaña de narrar el hundimiento del Titanic sin mencionar el iceberg, todo por no querer asumir el padrinazgo ni la relación de Morena con Guadalupe Taddei desde que la empujó a la presidencia del instituto. Adicionalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido que se realice una investigación a fondo sobre las contrataciones de años anteriores.

La Auditoría Superior de la Federación entendió la instrucción, bueno, la indirecta, y anunció una revisión de las contrataciones del árbitro electoral desde el año 2000. Lo que hace el hambre… de quedar bien, dirían los clásicos. Córdova ha sostenido que sus nuevos años de gestión fueron auditados hasta el cansancio, pero tras un riguroso análisis de los hechos y la evidencia existente, queda claro que Palacio Nacional tiene razón y que el responsable de la trama tejida por Taddei y José Alfredo Hernández Casillas es, en efecto, Lorenzo Córdova.

Las pruebas son abrumadoras.

Las ASF decidió investigar los últimos 25 años del INE y 25 años constituyen unas bodas de plata. La plata se obtiene de las minas y minas hay muchas en Sonora, estado natal de Taddei. Desde ahí comienza a configurarse la trama que sólo la Presidenta y su partido han tenido la sagacidad de detectar.

Sonora, además, se divide en son y ora. Ora es lo que probablemente harán los morenistas para que se les haga el milagro de encontrar algo, mientras que el son jarocho es un género musical nacido en Veracruz. Y justo en esa entidad el OPLE local otorgó contratos millonarios a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, entre ellas Cajas Graf.

Veracruz tiene una ciudad llamada Córdoba que se pronuncia igual que Córdova, aunque una se escribe con be y la otra con uve. Pretender que semejante coincidencia es obra del azar sería pecar de ingenuidad. En una investigación, una consonante no puede convertirse en un obstáculo para llegar a la verdad.

Por otro lado, Lorenzo inicia con Lor. L’or significa oro en francés y el francés se habla en Francia y la capital de Francia es París, precisamente la ciudad donde circularon imágenes y videos del hijo de Taddei conviviendo con Hernández Casillas. Lorenzo, además, fue un santo al que los romanos torturaron sobre una parrilla y una parrilla es lo que se prende cada domingo en Sonora para la carne asada, con lo cual se cierra el círculo de corrupción.

Por lo tanto, la culpa sí es de Lorenzo Córdova, y lo menos que podría hacer el exconsejero es reconocer su participación en la trama con la misma entereza que ha mostrado Morena, partido que desde el primer día en que aparecieron las notas sobre las irregularidades de Taddei reconoció que se había equivocado con el nombramiento, que fue un error entregarle facultades plenipotenciarias para colocar funcionarios en el INE y que todo aquello fue el pago por haberle pavimentado el camino a la sobrerrepresentación en el Congreso y por haber mirado hacia otro lado mientras hacían campañas adelantadas.