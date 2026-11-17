La palabra “confianza” se formó a partir de con, que es un prefijo latino que refuerza la idea de lo que le sigue, en este caso: fid, que es una base vinculada con Fides, una diosa de la mitología romana, hija de Saturno y Virtus, a quien se le dedicó un templo en la Colina Capitolina, donde el Senado romano acudía a depositar los tratados que celebraba con países extranjeros para que ella los protegiera. No es coincidencia que el nombre de la diosa, Fides, esté emparentado tanto con fe como con lealtad, porque lo que cualquier acuerdo presupone es tener fe en la lealtad de las demás partes.

Lealtad, por su parte, viene de lex. que en su origen clásico hacía referencia al respeto a la palabra dada, lo cual se consideraba una ley. Vale la pena abundar en esta cuestión: ser leal significa obedecer un compromiso, aun cuando dejar de hacerlo signifique una ventaja personal.

En su obra De Officiis (Los oficios), Marco Tulio Cicerón menciona una historia pertinente, la de Damón y Fintias: dos filósofos pitagóricos unidos por una amistad inquebrantable. El relato de Cicerón es breve, pero vale la pena enriquecerlo a partir de distintas fuentes. Para comenzar, es importante precisar que entre los pitagóricos la palabra dada era lo que hoy consideraríamos sagrado, de manera que si en algo se podía confiar era en la palabra de uno de ellos. A Siracusa habría llegado la fama de la gran lealtad de los filósofos pitagóricos, hasta el punto en que los cortesanos de Dionisio el Joven (Dionisio II), el tirano de la ciudad –originalmente “tirano” sólo significaba “señor de”–, apostaban a que su célebre lealtad desaparecería en cuanto sintieran miedo de morir. Para comprobar esta teoría, el tirano y sus consejeros idearon una acusación falsa de conspiración contra Fintias.

El castigo por conspiración era la pena capital. Según cuenta otro autor, Aristóxeno, al escuchar su sentencia, Fintias ni suplicó ni mostró temor, sencillamente pidió que se le concediera tiempo para poner en orden sus asuntos económicos y despedirse de sus seres queridos, antes de volver para ser ejecutado. Le preguntaron qué garantía podrían tener de que volvería para ser ejecutado; respondió con su palabra. Para asombro de Damón, los cortesanos se rieron de su amigo, así que él se ofreció a quedarse en la prisión como rehén y a ser ejecutado en su lugar en caso de que su amigo no volviera a tiempo. Dionisio se burló y le dijo a Damón que Fintias jamás volvería. Algunas versiones cuentan que el tirano intentó varias veces persuadir a Damón para que aceptara que tal lealtad no existía, a cambio de perdonarle la vida, pero que éste respondió lo mismo una y otra vez: “si puede, volverá”.

El plazo se cumplió y, como Fintias no volvía, se condujo a Damón hacia el patíbulo. Dionisio le ofreció una última oportunidad de salvarse, sólo debía renegar de su fe en su amigo, pero no lo hizo. A punto de ser ejecutado, se escuchó un gran griterío: Fintias llegó corriendo, jadeante y herido. La ruptura de un puente lo retrasó, según unas versiones, según otras, había sido asaltado por piratas. En cualquier caso, volvió, salvó a su amigo y el tirano les perdonó la vida, solicitándoles poder participar de su amistad. Se negaron en redondo.

Es importantísimo precisar que confiamos cuando nos queda reiteradamente demostrada la lealtad o cuando algo nos hace pensar que en quien confiamos renunciará a las ventajas personales que podría obtener por cumplir a cabalidad sus compromisos.

INE

Dice un conocido refrán: “La confianza tarda años en construirse, segundos en romperse y una eternidad en repararse”.