Grupos empresariales familiares. 2ª parte

En la primera parte vimos que el mundo está en peligro por la violencia, el cambio climático y los excesos de la tecnología, entre otros, las familias dueñas de empresas por décadas están siendo cuestionadas acerca de su situación presente y futura. Ahora vamos a las empresas:

b.– Empresas. Las empresas familiares han sido afectadas notoriamente a través de las décadas por los cambios en la organización, su crecimiento, falta de controles y, en general, porque han tenido que adaptarse al nuevo mercado, a la competencia feroz, a veces de empresas muy estructuradas y eficientes, y a una serie de regulaciones, tratados y apertura comercial que los dejó, en algunos casos, en una posición muy vulnerable. Un ejemplo notorio es la transformación de una creciente rama manufacturera, a partir de la posguerra, hacia su conversión forzada, las que sobrevivieron, claro está, a negocios comerciales con una mayoría de productos provenientes de Asia (Estados Unidos sufrió lo mismo que nosotros hasta la fecha). Ha sido un terremoto y, salvo casos muy aislados de empresas familiares modernas y con planes e inversiones de punta, han logrado ser rentables. También están creciendo pequeños negocios con productos y servicios especializados que cubren nuevos segmentos y nichos de mercado. ¡Gracias a que sigue existiendo el espíritu emprendedor! Hay que quitar trabas para que florezcan más mujeres y hombres con ideas, creatividad y mucho tesón para poner nuevos negocios productivos, con técnicas modernas.

Las empresas que crecieron se encuentran con dilemas muy fuertes, tanto para los fundadores y sus hijos, acostumbrados a un esfuerzo personal y a un creciente nivel de vida de su actividad empresarial, a enfrentar el futuro de su negocio ante nuevos retos, descendientes muy preparados que quieren cambiar el mundo, automatización y técnicas provenientes de las nuevas olas de inteligencia artificial, de productos pocos competitivos, mercados que van disminuyendo aceleradamente y obsolescencia de su método de fabricación, promoción y distribución ante nuevos rivales.

Otro problema es que ya no haya espacio para gente joven y que la empresa no dé el flujo de recursos necesario para sobrevivir, crecer y distribuirlo entre socios, ejecutivos y empleados. Su modernización es urgente, necesaria pero NO suficiente ante su entorno, tanto en su mercado actual y futuro, su creciente situación familiar con sus presiones y limitaciones y los límites internos a su sano crecimiento.

Resumiendo: de la empresa patriarcal (o a veces matriarcal) del fundador(es) a la empresa de la segunda generación, aún vigente en negocios de hermanos-socios, tíos, primos etcétera, a un complejo panorama que requiere un ajuste general. Soy un firme partidario de continuar este proceso con la implementación de un gobierno corporativo, con personas especializadas en diversas disciplinas que pongan orden y políticas que refuercen todo, aunque algunos dueños renieguen por la burocratización y controles que les imponen. Los tiempos felices de decisiones inapelables de los dueños se convierten en una bien estructurada toma de decisiones y asegura que el negocio crezca sano.

Un punto importante es entender que hay que avanzar con un consejo de administración efectivo y asesores de todo tipo, la vida útil de las diferentes líneas de productos o servicios y, en su caso, ir creando nuevas áreas de oportunidad. Siguiendo esta metáfora, “hay que seguir pedaleando en la bicicleta para no caerse y arruinar todo”. La parálisis es el primer signo de la decadencia.

Continuará.