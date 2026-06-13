Consejos para parientes políticos (fin de serie)

Este psicólogo les da consejos a padres de hijos que andan en estas lides. Algunos ejemplos:

a) La mejor manera de que sus hijos escojan bien empieza en casa. Los ejemplos de un matrimonio bien avenido, un ambiente familiar con mucha comunicación y un proyecto de vida integral que implique cariño, tolerancia, disciplina y valores reales (no sólo reglas y órdenes rígidas), además de un plan educativo que les sirva a ellos a poner bases firmes para el futuro es el mejor aliado para que los hijos sepan escoger a una pareja que tenga las características adecuadas e incluso similares a su familia.

b) No se metan cuando hay problemas... ni mucho menos los promuevan. Los padres tenemos la pésima costumbre de querer entrometernos en la vida de nuestros hijos y a veces esto causa más problemas y rencores al futuro.

La mejor táctica es la de dejar la decisión final y la vida a la pareja, aunque nos duela hacerlo, porque meterse es peor (con ciertas excepciones).

c) La educación de sus hijos es vital para saber escoger. Mientras más educación formal, más abierta tendrá la mente para buscar el perfil de pareja que más le convenga en todos los sentidos, no sólo el físico. Ojo, existe el riesgo de que encuentre fuera del país lo que requiere, pero si la persona es valiosa y cumple con los deseos de éstos, todo irá bien. Además, el mundo, México incluido, hay gran movilidad de masas y el que una familia viva fuera de su comunidad es probable y en muchas partes irreversible. Así es la vida moderna.

d) No permitan que su hijo/hija se involucre con alguien que sea de un estrato menor al que a él/ella les corresponde y díganselo en forma firme y directa antes de que meta la pata. Pero debo cualificar este explosivo asunto, porque me refiero al de su inteligencia, valores, sensibilidad, carácter y cultura general, así como de su personalidad. Estas características deben ser evaluadas muy profundamente porque la pareja debe estar formada por personas balanceadas entre sí y con una complementariedad que les permitan crear una estructura matrimonial sólida y que sirva de base para traer al mundo a hijos(as) que sean sanos física y mentalmente.

Nadie puede declararse totalmente libre de prejuicios, pero es vital tratar de ver más allá de éstos y si no se llegan a liberar, por lo menos tengan la sabiduría para poder hacer un análisis objetivo con bases sólidas.

El matrimonio es como un templo que requiere de dos columnas muy sólidas, pero para sostenerse y aguantar vendavales y terremotos estas columnas, el hombre y la mujer, deben ser iguales de tamaño... y mantenerse separadas, ya que una mucha mayor o a la sombra de la otra puede derrumbar esa estructura. Además, por muy mal que nos caiga nuestro “yerno-gorila” o la pesada de la “nuera”, les recuerdo que son los padres de unos preciosos nietos, ¿o no?

Nota.- Para aquellos lectores interesados les anuncio que ya tenemos dos videos de mis seminarios Las reglas del juego en las empresas familiares y también Empresas entre hermanos © S.Grabinsky mismos que he impartido cientos de veces en las últimas décadas en forma presencial, pero que dados los cambios tecnológicos y la pasada pandemia han transformado todo el panorama y quiero que se difundan, porque decenas de miles de personas han asistido y, créanme, son muy efectivos. Haré más videos para los emprendedores(as) y sus familias y empresas. Los pueden adquirir al 55 19929283, o a gzsalo@gmail.com.

Espero les muevan el tapete estas “perlas de sabiduría”.