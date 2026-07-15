Dengue: la amenaza vuelve con cada lluvia

México vive una situación de riesgo latente por el dengue, enfermedad transmitida por un mosquito cuyos casos suelen aumentar durante la temporada de lluvias.

Actualmente, más de 70% del territorio nacional registra casos de dengue, también conocido por la población como “fiebre rompehuesos”, debido a que esta enfermedad provoca dolores musculares y articulares tan intensos y agudos que los pacientes tienen la sensación de que sus huesos se están rompiendo. Cada año, advierten los expertos en salud pública, hay un incremento sostenido en la magnitud y severidad de los brotes y epidemias de dengue en el país.

El panorama sobre este tema, señala la Asociación Mexicana de Vacunalogía, es complicado, debido a que circulan de manera simultánea los cuatro serotipos del virus del dengue, transmitidos por el mosquito Aedes aegypti, en 28 estados del país. Frente a este escenario, esta agrupación médica envió un documento a la presidenta Claudia Sheinbaum con recomendaciones de vacunación contra el dengue.

En el mismo, le pide a la Presidenta considerar como “prioritario” fortalecer las estrategias integrales de prevención y control, incorporando la vacunación tetravalente contra el dengue como una herramienta complementaria basada en evidencia, junto con las acciones de vigilancia epidemiológica, control vectorial y comunicación en salud.

México ya otorgó el registro sanitario a la vacuna Qdenga, de Takeda; sin embargo, este inmunológico sigue, desde hace meses, en análisis por parte de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) de la Cofepris, que es el único laboratorio facultado en el país para realizar el análisis oficial de las vacunas que se aplican en México.

Esta tardanza burocrática preocupa a vacunólogos como Rodrigo Romero Feregrino, coordinador general de esta asociación médica, quien recuerda que desde hace tiempo ya comenzaron las lluvias, las cuales están asociadas con el incremento de los casos de dengue. Nuestro país, dice, tuvo el brote de dengue más grande de su historia en 2024, cuando hubo 125 mil 160 casos y 478 defunciones. Panorama que, en su momento, fue minimizado por las autoridades de salud.

Actualmente, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, se tienen confirmados tres mil casos y siete defunciones por dengue. Sin embargo, hay más de 31 mil 800 casos clasificados como probables.

Para Romero Feregrino, si existe una herramienta más para combatir al mosquito transmisor, ésta debe incorporarse a los esquemas de vacunación. Pero, por ahora, ni en el sector público ni en el privado se cuenta con la vacuna.

Tampoco, subraya, deben dejarse de lado las campañas de descacharrización, así como la fumigación del vector. Sólo así se podrá combatir el dengue.

ABATELENGUAS

Se vienen tiempos político-electorales rumbo a 2027, pero desde ahora veremos cómo los temas de salud serán retomados con mayor ahínco por los partidos políticos y los candidatos. Ojalá que no sólo sean utilizados como “discursos políticos”, sino que realmente contribuyan a construir un mejor sistema de salud para el país.

BAJO EL MICROSCOPIO

A seis meses de que termine el año y arranque el Sistema Universal de Salud, existen dudas entre el personal de salud del IMSS, ISSSTE, Pemex, IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud, así como entre los pacientes, sobre la forma en que operará esta gran estructura a partir del 1 de enero de 2027. Lo cierto es que, actualmente, la atención que se brinda está sujeta al código postal donde viven los pacientes y no a la gravedad de su padecimiento. A diario, los enfermos que llegan a clínicas y hospitales donde no están dados de alta son rechazados para recibir atención. Ya veremos si esto cambia en 2027.