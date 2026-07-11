Turismo tampoco llegó a cuartos, pero…

Como la Selección de futbol, los datos disponibles apuntan a que tampoco logramos llegar a cuartos de final en cuanto a los números de visitantes e ingresos vinculados al Mundial. Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) reportó que en junio el volumen de pasajeros en el aeropuerto de Monterrey, una de las ciudades sede, prácticamente se mantuvo plano, con un avance de 0.3% y un millón 327 mil pasajeros. El volumen de pasajeros internacionales subió 10.3%, con 235 mil, lo que ayudó a compensar la caída de 1.6% del tráfico nacional en dicho aeropuerto. Es probable que muchos viajes de negocios, tan importantes para la capital de Nuevo León, no se hayan realizado, ante la expectativa de las empresas de que hoteles y vuelos estarían saturados.

En Guadalajara el panorama fue un poco mejor. El tráfico total de pasajeros del aeropuerto que opera Grupo Aeroportuario del Pacífico mostró un avance de 6%, con un millón 565 mil pasajeros. A diferencia del aeropuerto de Monterrey, el tráfico nacional no cayó, aunque tampoco subió tanto: avanzó 3.4% y representó seis de cada diez pasajeros. El tráfico internacional creció 11.5%, con un volumen de 531 mil. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México todavía no reporta sus cifras. Al ser una entidad de gobierno suele tardar más, pero no debería ser muy distinto al de las otras dos ciudades mexicanas mundialistas.

HOTELES Y RESTAURANTES

El Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac Cancún, que dirige Francisco Madrid, estimó que habrían llegado a México 175 mil turistas internacionales adicionales vinculados al Mundial, muy por debajo de los poco más de cinco millones que había proyectado el gobierno federal. También entrevisté a Ignacio Alarcón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), y me dijo que en el caso de los restaurantes el consumo también se mantuvo muy por debajo de lo estimado. 60% de los agremiados consideró que el desempeño de las ventas fue menor o mucho menor. Además, muchos restaurantes invirtieron en contratar personal y pagar las regalías para transmitir los partidos, por lo que fue un mal mes.

CAMPEONES EN AMBIENTE

Donde México sí fue campeón fue en el ambiente. Ahí no tengo datos, pero pude asistir a algunos partidos y muchos turistas internacionales que fueron a partidos en Estados Unidos y Canadá decían que el ambiente en México fue superior. Bastaba ver el más de un millón de personas que se dieron cita en el Ángel, sobre Paseo de la Reforma, y las decenas de miles que se reunieron en la Minerva, en Guadalajara. En Estados Unidos, la política migratoria agresiva inevitablemente habrá incidido en el ambiente. Apenas el martes, un agente del ICE mató al mexicano Lorenzo Salgado en Houston, una de las sedes donde se disputaron varios partidos del Mundial. No es que México esté exento de problemas. Las manifestaciones de las madres buscadoras resonaron en el ánimo nacional, se dio el intento de extorsión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y no faltaron las pifias ajolotescas de pintar de morado el mobiliario vial, el Metro sin terminar de Monterrey. A pesar de todo ello, los Fan Fest se llenaron y, aunque hubo incidentes mortales por la masividad de las celebraciones, el Mundial salió avante en México.

PIVOTE

A pesar de que no se lograron los números pronosticados y no llegamos a los cuartos de final metafóricos, el saldo del Mundial es positivo, sobre todo porque proyectó a México y no dimos la “nota roja”. Con todo y todo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cumplió. No se ha publicado en cuánto se puede cuantificar el valor de la promoción de México en el mundo por el Mundial, pero sin duda ayudará a darle la vuelta a la página de la proyección de inseguridad. Lo necesitamos: el tráfico de pasajeros de Puerto Vallarta en junio cayó 18.7%. También es positivo que la titular de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, haya logrado habilitar un fondo de promoción y, aunque es pequeño, va en el camino correcto. En turismo somos el quinto lugar y tenemos todo para ser de los primeros tres lugares.